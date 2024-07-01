Dün saat 14:26 sularında Nilüfer İlçesine bağlı Yolçatı bölgesinde başlayarak Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) kampüsüne sıçrayan ve büyük bir alana zarar veren yangının ardından soğutma çalışmaları devam ediyor.BURSA (İGFA) - Yangın felaketinin ardından hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Bu kapsamda, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve üniversite yöneticileri Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUTÖMER) bahçesinde, gelinen son durumu ve hasar tespit sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıyor.

"BUGÜN TETİKTE GEÇİYOR"

Uludağ Üniversitesine, Bursa’ya ve ülkeye geçmiş olsun dileklerini ileterek konuşmasına başlayan Rektör Yılmaz, “Yangının en az zararla atlatılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 7500 hektar civarında orman alanımız var. Burası Bursa'nın akciğerleridir. Ciğerlerimiz yanıyor. Kampüs dışında Yolçatı mevkiinde nedeni bilinmeyen nedenle yangın başladı ve ardından kampüse ulaştı. Valiliğimiz, belediyemiz, itfaiyemiz ve AFAD hızlı bir şekilde müdahaleye başladı. Yaklaşık 50 yıllık bir çam ormanınız var. Rüzgarla birlikte çok kolay tutuşan ve yangını sevk eden bir orman türüne sahibiz. Yangın taşınmaya başladı. Bakanlıklarımızın gönderdiği helikopterler, BUSKİ tarafından yapılmış olan ve kampüsümüz içerisinde ki göletten su aldılar. Hem karadan hem de havadan yoğun müdahaleler gerçekleşti. İstanbul, Balıkesir ve Yalova’dan takviyeler geldi. Alanlar açarak kampüsün içerisinde ilerlemesinin önüne geçildi. Sahada, ormanın içerisinde her yerde faaliyet devam ediyor. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Bugün de tetikte geçireceğiz. Kabaca bir tespit yaptığımızda 766 dönüm zarar görmüş durumdadır. 131 dekar biçilmiş alan zarar gördü. Arıcılık geliştirme merkezinde 30 adet arı kovanı kaybettik fakat merkezi kurtardık. İki fakültemiz ve bir meslek yüksek okulumuz oldukça etkilendi.” dedi.

TEK BİR HAYVAN KAYBI YOK

Kamuoyuna yanlış bilgi yayıldığını ifade eden Rektör Ferudun Yılmaz, “Hem Veteriner Fakültesindeki hem de Ziraat Fakültesindeki tüm hayvanları kurtardık. Dekanlarımız ve ekiplerine teşekkür ediyoruz. Tek bir hayvan kaybımız yok. Personel ve öğrenci kaybımız yok.” şeklinde konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi rektörü Ferudun Yılmaz, Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsünde oluşan hasarı açıkladı:

Görükle Kampüsü Geneli, 766 dekar orman alanı zarar gördü. 131 dekar biçilmiş alan yandı.AGAM (Arıcılık Geliştirme Ve Uygulama Merkezi) 30 adet arı kovanı yanmıştır.Veteriner Fakültesi, 10 ton buğday, 20 ton kuru yonca, 30 ton saman, 1 adet traktör, hayvan barınakları hasarlı, Çiftlik hayvanlarında can kaybı yok, personel ya da öğrenci can kaybı yok.Ziraat Fakültesi, 80 dekarlık buğday tarlası, elma, armut, ayva, şeftali, Trabzon hurması, fındık, zeytin gibi muhtelif meyve ağaçlarından oluşan yaklaşık 2.000 ağaç bahçe tesislerindeki öğrenci eğitim uygulama binasının çatısı,Mennan Pasinli MYO (Atçılık), 2 padok alanının koruma demirleri, Yonca 1000 balya hasar gördü.

Bu yangının Uludağ Üniversitesinin toplam yüzde 10’luk kısmını etkilediğini dile getiren Rektör Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

“Bakan yardımcımız sahadaydı. Orman Bakanlığımız ile bir protokol imzalayacağız ve geri kalan alanlarımızı ilk fırsatta ekim ayında hızla ağaçlandırma kampanyalarıyla ağaçların yeniden kampüsümüze katacağız. Ormanların ayıklanması, bakımı ve ıslahı konusunda da bakanlık arkamızdadır. Yurtlarımızın etrafı yeşillikler ile kaplıdır, bir geceliğine öğrencilerimizi tahliye ettik. Bakanlığımız yine destek verdi. YÖK Başkanımız da yoğun bir şekilde takip etti. İl Gençlik Ve Spor Müdürlüğümüz çevredeki yurtları faaliyete geçirdi. Hayırlısıyla bu akşam öğrencilerimizi yurtlara davet edeceğiz. Hastanenin tahliyesi olmadı. Yangının gidişatı hastaneye doğru yönelmişti fakat hastane merkezde, ormana yakın değil. Hastanemizin kendi kriz eylem planı var. Hazır şekilde beklediler. Tedbiren taburcu ettiler fakat onun dışında bir tahliye söz konusu olmadı.”