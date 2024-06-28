Sabah saatlerinden itibaren ülke genelindeki Gratis'te, yüzde 80 indirim kampanyasıyla müşterileri cezbetmeye başladı. Ankara'daki Gratis mağazalarında ise yoğun ilgi sebebiyle kavga çıktı. Anlaşamayan bazı müşteriler arasında çıkan tartışmalar, saç saça baş başa kavgaya dönüştü ve bu anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Güvenlik ekiplere olaya müdahale etti

Özellikle ürünlerin raflardan hızla tükenmesi, bazı müşteriler arasında gerginliğe yol açtı. Mağazadan alışveriş yapanların, ürünleri internet üzerinden satışa çıkaracakları iddiaları da tepki çekti. Olay yerine gelen güvenlik ekipleri, kavgaları önlemek için müdahalede bulundu ve durumu kontrol altına aldı.