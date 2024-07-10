Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Haziran ayında ilçede meydana gelen iki ayrı yangının maliyetini açıkladı. İlk olarak Atburgazı Mahallesi'nde başlayan yangında, üç üreticinin 25 dönümlük zeytin bahçesi zarar gördü. Bu yangının mali zararı 250 bin TL olarak tespit edildi. İkinci ve daha büyük ölçekteki yangın ise Kisir-Sayrakçı bölgesinde gerçekleşti. Bu yangında 33 vatandaş etkilendi ve toplamda 290 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Kisir-Sayrakçı yangınının mali zararı ise 41 milyon TL olarak belirlendi.

Hasar tespit listeleri ve itiraz süreci

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yangınların zarar verdiği üreticiler için çiftçi bazında hasar tespit listelerini askıya çıkardı. Askı süresi 16 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek olup, yapılan itirazların bu tarihten sonra kabul edilmeyeceği belirtildi. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, askı süresi sonunda itirazların kabul edilmeyeceği ve hasar tespit bilgilerinin doğruluğunun kabul edilmiş olacağı ifade edildi.

Toplumsal etkiler ve çiftçi destekleri

Yangınların tarım ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri, Söke'deki çiftçiler üzerinde büyük bir mali yük oluşturdu. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zarar gören üreticilere sağlanacak destekler ve rehabilitasyon çalışmaları konusunda çalışmalarını sürdürüyor.