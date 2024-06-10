Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleşen görüşme, siyasette geniş yankı uyandırdı. İddiaya göre, Akşener, yeni anayasa konusunda Erdoğan’a destek sözü verdi. Bu görüşmenin ardından İYİ Parti'den bazı milletvekillerinin AK Parti’ye geçeceği konuşuluyor.

Görüşmenin Perde Arkası

Görüşme Talebi Akşener'den Mi Geldi?

Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detayları, siyaset kulislerinde geniş yer buldu. Görüşme talebinin Akşener’den geldiği öne sürülüyor. Görüşmede, Akşener’in yeni anayasa konusunda destek vereceği iddiası, İYİ Parti’de rahatsızlık yarattı.

İYİ Parti'de Tepkiler

Görüşme sonrası, Akşener’in özel kalem müdürü Esma Bekar, partinin Akşener’den korktuğunu ve onu partiden ihraç etmeye çalıştığını belirtti. Ayrıca, İYİ Parti milletvekili Burak Akburak, Akşener’in devlette göreve hazır olduğunu ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklifini değerlendirebileceğini söyledi.

Rozetsiz Görüşme ve Sosyal Medya Hamlesi

Akşener’in görüşmeye rozetsiz gitmesi ve ardından sosyal medya hesabındaki İYİ Parti logolu banner’i kaldırması, partide tepkilere neden oldu. Bazı parti kaynakları, Akşener’in Erdoğan’la anlaşarak partisini bıraktığı yorumunu yaptı. “İYİ Parti, Akşener’den büyüktür” diyen parti kurmayları, anayasa konusundaki tavırlarının net olduğunu vurguladı.

5 Milletvekilinin Geçişi Bekleniyor

Görüşmenin ardından, İYİ Parti’den bazı milletvekillerinin AK Parti’ye geçeceği iddiası gündeme geldi. Parti kulislerinde konuşulanlara göre, yaklaşık beş milletvekilinin yeni anayasa sürecinde AK Parti’ye katılacağı öne sürülüyor. Bu isimlerden birinin de Burak Akburak olduğu iddia edildi.