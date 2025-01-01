Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 600 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletlerden birini satan İzmir’in Bergama ilçesinde gezici bayi Serkan Biberci (48), talihliyi tanımadığını belirterek, "Ortaya çıkacağını da sanmıyorum ama inşallah çıkar. Bizi de görür. Bileti benim sattığıma dair, dün bana şeften mesaj geldi. Öğrenince ben de çok şaşırdım” dedi.

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 600 milyon liralık büyük ikramiye, '1052448' numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiye, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi, Bursa'nın Osmangazi ilçesi ve İzmir'in Bergama ilçesindeki bayilerden satılan fiziki biletlere çıktı. Çeyrek biletlerin sahipleri, dağıtım garantisi uygulaması kapsamında ikramiyenin eşit olarak üçe bölünmesiyle 200'er milyon lira kazandı.

İzmir'deki talihlinin biletini, Bergama ilçesi Bankalar Caddesi'nde gezici bayi Serkan Biberci'den aldığı belirlendi. Biberci, "Daha önce de bayilik yaptım. Ancak, sekiz yıl kadar bir süre ara vermiştim. Üç ay önce tekrar bayilik aldım. Büyük ikramiye bizden çıktı. Talihli, 200 milyon TL ikramiye alacak" dedi.

Talihliyi tanımadığını kaydeden Biberci, "Ortaya çıkacağını da sanmıyorum ama inşallah çıkar. Bizi de görür. Bileti benim sattığıma dair, dün bana şeften mesaj geldi. Öğrenince ben de çok şaşırdım" diye konuştu.

“Akşamları kafeleri dolaşıyorum”

Büyük ikramiyeyi paylaşacak üç biletten birinin Bergama'da satılmasının kendisini de mutlu ettiğini anlatan Biberci, "Bergama için güzel oldu. Kendim de bilet aldım ama bana çıkmadı. Yılbaşında yoğunluk oluyor. Sabit müşterilerim var. Akşamları kafeleri dolaşıyorum gündüz de postanenin önünde kaldırımda satış yapıyorum" ifadelerini kullandı.

“Bergama'da iş imkânı sağlasın”

İlçede oturan Demir Ali Atarlar ise büyük ikramiyenin Bergama'dan bir kişiye çıkması nedeniyle sevinçli olduklarını belirtip, "İnşallah hayırlı ve güzel yerlerde kullanır. Umarım, ihtiyaç sahiplerine yardım eder, Bergama'da birkaç kişiye iş imkânı sağlar. Şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Güzel günlerde harcasın" dedi.

İlhan Levent de "Ben de dün akşam üzeri bu seyyar bayiden biletimi aldım. Bergama'ya çıktığını öğrenince sevindik ama kime çıktığını bilmiyoruz. Ben değilim" diye konuştu.

Doğma büyüme Bergamalı olduğunu söyleyen Sezgin Varotlar da "Her yıl bilet alıyordum ama çıkmıyor diye bu yıl almadım. Ancak eşim almış ona da çıkmadı. Bergama'dan birine çıktığını duydum. Hayırlısı olsun. Bu bayiyi çocukluğumdan beri tanıyorum" dedi.