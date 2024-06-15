Bunlar da ilginizi çekebilir

Gözaltına alınan A.Y, A.D. ile İ.F.P. emniyetteki işlemlerin ardından, Ali Y. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin üst aramasında, ayakkabıya saklanmış çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile 4 ruhsatız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kurban Bayramı'nda genel asayişin sağlanması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

İSTANBUL (AA) - Büyük İstanbul Otogar ı'nda uyuşturucu ve ruhsatsız silah la yakalanan 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.