İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı'nda Kurban Bayramı dolayısıyla sürücülere ve yolculara, polis ekiplerince güvenlik tedbirlerine yönelik bilgilendirme yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlilerince, otogarda bilgilendirme çalışması yapıldı.

Ekipler, otobüs şoförlerine, yolculuk süresince emniyet kemerinin takılı olması kuralını hatırlatırken, 24 saatte 9 saatlik sürüş yapabileceklerini ve bu sürede 45 dakika dinlenmeleri gerektiğini anlattı.

Yolculara da seyahat sırasında emniyet kemerlerini takmaları uyarısında bulunan ekipler, otobüs hareket halindeyken ayağa kalkmamaları, şoförü rahatsız etmemeleri ve molalarda hırsızlık olaylarına karşı değerli eşyalarını yanlarında bulundurmalarını önerdi.

Genel asayiş konularında da bilgilendirmelerde bulunan ekipler, telefon dolandırıcılığı, dolandırıcılık türleri ve alınması gereken önlemler gibi konuların anlatıldığı broşür de dağıttı.