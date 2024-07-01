İzmir’in Selçuk ilçesinde geçen cumartesi orman yangını çıktı. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ormana da sıçrayan orman yangınında kızılçam ağaçlarının da olduğu 350 hektar alan küle döndü.

Yangının yerleşim yerlerine ve bölgedeki turistik tesislere çok yakın noktalara kadar ilerlediği görüldü. Kuşadası'nın Bayraklı Dede Mahallesi'nde orman alanına yakın ikamet eden vatandaşlardan, yetkililer tarafından yapılan uyarılarla can güvenlikleri nedeniyle konutlarını boşaltmaları istendi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Selçuk’ta başlayan yangında toplan 350 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi.

Millî Park için çağrı

Kuşadası Sivil Toplum Örgütleri binlerce kızılçam ağacının da yandığı yangınla ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Mevsim şartlarının yangınları tetikleyici olduğunun belirtildiği açıklamada “Kuşadası’nda bugüne kadar bizlere miras olarak bırakılmış tüm doğal ve kültürel değerlerin, aynı zamanda çocuklarımızın bir emaneti olan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nın, Selçuk-Kuşadası arasında meydana gelen yangınlara bakıldığında büyük risk altında olduğunu düşünüyoruz” denildi.

Bölgede Aydın il sınırları içinde Dilek Yarımadası Millî Parkı’nın içinde 804 bitki türü bulunuyor. Bu türlerden altısı dünyada sadece burada görülen endemik bitki. Ayrıca Millî Park dünyada sadece Türkiye'de bulunan 18 bitki türünü de barındırıyor.

Millî Park’ta bulunan bitki türleri arasında ayrıca Karaçam, Kara Selvi, Erguvan, Defne, Sandal Ağacı, Zeytin, Meşe türleri, Akçaağaç, Ihlamur, Çınar, Zakkum,Kokarçalı, Hanımeli, Kavak, İncir, ahlat, Böğürtlen, Keçiboynuzu, Katırtırnağı, Dişbudak, Yasemin, Alıç, Menengiç, Sumak, Karaağaç, Funda ve Eğrelti otları yer alıyor.

“Dilek Yarımadası’nda olası bir yangını söndürmek çok zor”

Kuşadası Sivil Toplum Örgütleri, Millî Parkın günübirlik kullanım alanlarında ağaçlık alanlarda sigara içilmesi ile olumsuz iklim şartlarının yüksek yangın riski yarattığını belirtiyor.

Geçmişte yangın riski taşıdığı gerekçesiyle Millî Park’ın bir hafta kapatıldığının hatırlatıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Binlerce insanın girdiği ve kontrolünün mümkün olmadığı bu önemli ve eşsiz güzellikteki doğa alanı bir ihmal ya da kötü niyetli biri tarafından, olumsuz meteorolojik koşulların da etkisiyle, olası bir yangınla karşı karşıya kalabilir. Sık makilik ve orman dokusunun iç içe olduğu Dilek Yarımadası’nda olası bir yangını söndürmek çok zor olduğu gibi, Milli Park içindeki yüzlerce araç ve binlerce insanın tahliyesini yapmak mümkün değildir.”

Kuşadası Sivil Toplum Örgütleri, olumsuz koşullar ortadan kalkana kadar Aydın Valisi Yakup Canbolat’a Dilek Yarımadası Millî Parkı’nın ziyaretçi girişine kapatılmasını talep etti:

“Yangın riskini taşıyan olumsuz meteorolojik koşulların normale dönüşmesine kadar Milli Parkın ziyaretçi girişine kapatılmasını ve normale döndükten sonra da gerekli tüm önlemler alınıp, ziyaretçiler için koruma kuralları konularak işlevini sürdürmesini talep ediyoruz.”