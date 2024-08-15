Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Büyük Menderes Nehri’nde geniş çaplı kontrol ve denetimler gerçekleştirdi. Nehrin denize döküldüğü bölgede yapılan denetimlerde, su ürünleri avcılığının yasal düzenlemelere uygunluğu titizlikle incelendi. Ekipler, avcılık yapan balıkçı teknelerini denetlerken, denizdeki hayalet ağları da topladı. 

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Balıkesir'de “Bir Başka Avşa” etkinliği düzenlenecek Balıkesir'de “Bir Başka Avşa” etkinliği düzenlenecek

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla düzenli olarak devam edeceğini vurguladı. 

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Kaynak: İHA