Büyük Menderes Nehri, azalan yağışlarla beraber kuraklık alarmı veriyor. Bu durum, bölgedeki tarımsal faaliyetleri ve ekosistemi olumsuz etkiliyor. Kuruyan nehir, çiftçilerin yanı sıra bölgedeki biyolojik çeşitliliği de tehlikeye atıyor. EKODOSD Başkanı, nehrin kurumasını ve olası etkilerini endişeyle takip ettiklerini belirtiyor. Kış aylarındaki az yağışlar ve artan barajlar, nehri olumsuz yönde etkiliyor. Küresel iklim değişikliğinin etkileri, su kıtlığına katkıda bulunuyor.

Büyük Menderes Nehri'nde Su ve Katı Atık Kirliliği Artıyor

Nehirde su kıtlığına ek olarak, su ve katı atık kirliliği de ciddi bir sorun haline geliyor. Fabrika atıkları ve evsel atıklar, nehir ekosistemine zarar veriyor.

Nehir boyunca biriken katı atıklar, çevre ve canlılar için büyük bir tehdit oluşturuyor. Temizlik ve atık yönetimi önlemlerinin alınması gerekiyor. Sorunun çözümü için sürdürülebilir su kaynakları yönetimi ve atık kontrolü stratejileri benimsenmeli. Hem çiftçilerin hem de doğal yaşamın korunması önem taşıyor.

Çiftçiler Endişeli

Su kıtlığı, tarımı önemli ölçüde etkiliyor. Çiftçiler, barajlardan gelecek suyu beklerken, su kaynaklarının azalmasıyla zor durumda kalıyor. Nehirdeki su kıtlığı ve kirlilik, bölgedeki ekosistemi tehdit ediyor. Nehir temizliği ve su kaynaklarının korunması için adımlar atılması gerekiyor.

EKODOSD Başkanı, suların daha dikkatli kullanılması gerektiğini vurguluyor. Sürdürülebilir su yönetimi, çevre ve ekosistemin korunması için önem taşıyor.