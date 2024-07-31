Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında halka arz edilen şirket, bu süreçte hisse senedi piyasasında dikkat çekici bir hareketlilik yaşadı.

Halka arz ve hisse artışı

Mayıs 2023'te gerçekleştirilen halka arzda, Kayseri Şeker Fabrikası'nın fiili dolaşımdaki pay sayısı 106 milyon lot olarak belirlenmişti. Ancak, üzerinden geçen yaklaşık bir yıl içerisinde, bu sayı %55 artarak yaklaşık 164 milyon lot seviyesine ulaştı. Bu artış, şirket ortaklarının hisse satışlarına yöneldiğini gösteriyor.

Büyük ortakların satışları

Kayseri Şeker Fabrikaları'nda en büyük hisse satışını gerçekleştirenler arasında Afyon Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Ebistan Pancar Ekicileri Kooperatifi yer aldı. Bu iki büyük ortak, toplamda 14 milyon lot hisse satarak piyasadaki dolaşımdaki hisse sayısının artmasına katkıda bulundu.

Hisse satışlarının etkileri

Halka arz sonrası bu denli büyük hisse satışları, genellikle yatırımcıların şirketin gelecekteki performansı hakkında belirsizlik yaşadığını gösterebilir. Bu durum, hisse senedi fiyatlarının dalgalanmasına ve yatırımcı güveninde dalgalanmalara yol açabilir.

Şirketin gelecek planları

Kayseri Şeker Fabrikaları, bu satışların ve artan dolaşımdaki hisse sayısının ardından, yatırımcılarına güven vermek adına çeşitli stratejiler geliştirmeyi hedefliyor. Şirket, üretim kapasitesini artırma ve yeni yatırımlarla büyüme planlarını sürdürüyor. Bu stratejilerin, hisse senedi piyasasında olumlu etkiler yaratması bekleniyor.