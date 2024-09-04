Valencia’nın Sevilla’dan kiraladığı golcü futbolcu Rafa Mir, iki kadına evinde cinsel saldırı sebebiyle bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Elleri kelepçeli olarak mahkemeye getirilen ve ellerini saklamaya çalışan Mir'in avukatlığını Jaime Campaner üstlendi.

Elde edilen bilgiye göre Campaner, Mir'in cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen kadınlarla onların rızasına dayanarak birlikte olduğunu iddia etti. İki gündür nezarethane olan Rafa Mir için hakimin kararı bekleniyor. Yakın dönemde Mason Grenwood'un tecavüz ve saldırı suçlamasıyla gözaltına alınmış ve golcü futbolcu kefaletle serbest bırakılmıştı.

El futbolista Rafa Mir pasa a disposición judicial tras dos días detenido por una presunta agresión sexual. pic.twitter.com/ZOqBRgQLvo — EFE Deportes (@EFEdeportes) September 4, 2024