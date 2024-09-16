Sonbaharın ilk konserinde Ankara'da Bliss Out Festivali kapsamında genç hayranlarıyla buluşan ünlü sanatçı, sahne performansıyla izleyicilerini büyüledi.

Muhteşem performans

Almanya seyahatinin ardından Ankara’ya gelen Bastık, festivalin ilk gününde sahne alarak enerjisini hayranlarına yansıttı. İki saat boyunca sevilen şarkılarını söyleyen Bastık, hem şarkılarıyla hem de sahnedeki danslarıyla büyük alkış topladı. Özellikle haftalarca listelerde üst sıralarda yer alan hit parçalarını hayranlarıyla birlikte seslendiren sanatçı, müzik dolu bir akşam yaşattı.

Konser sırasında heyecan verici bir açıklamada bulunan Zeynep Bastık, "Sizlerle paylaşmak için sabırsızlandığım haberlerim var. Çok yakında sizlere açıklayacağız," sözleriyle hayranlarının merakını daha da artırdı. Yeni projelerle ilgili bu sürpriz, müzik dünyasında büyük bir beklenti yarattı.