Efes Selçuk, 26 Ağustos Pazartesi günü saat 12.00’de Kurtuluş Yolu Anıtı önünde gerçekleştirilecek törenle Büyük Taarruz’un 102. yılını kutlayacak. Bu anlamlı gün, Heykeltıraş Mehmet Aksoy’un eseri olan Kurtuluş Yolu Anıtı’nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün silüetinin belirdiği an ile taçlanacak.

Kurtuluş Yolu Anıtı’nda tarihi an

Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanmasını ve Türkiye'nin işgal kuvvetlerinden arındırılmasını simgeleyen bu özel törende, Efes Selçuk halkı bir kez daha Kurtuluş Yolu Anıtı’nda buluşacak. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, törenle ilgili yaptığı açıklamada, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silüetinin belirdiği o özel an, hepimize bu ülkenin bağımsızlık mücadelesini hatırlatacak" dedi. Sengel, bu anlamlı ana şahitlik etmek isteyen herkesi törene davet etti.

“Kurtuluşun Kadınları” sahnelenecek

Büyük Zaferin yıl dönümü kutlamaları, aynı gün saat 21.00’de Tiyatro Ofisi tarafından Amfi Tiyatro’da sahnelenecek “Kurtuluşun Kadınları” adlı oyunla devam edecek. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, bu anlamlı gösteriye tüm halkı davet ederek, "Cumhuriyetimizin 100. yılı sebebiyle bu topraklar için mücadele etmiş, canını vermiş bütün 'Kuvayi Milliye Kadınları'na ve Cumhuriyet Kadınlarına ithaf edilmiş bu gösteri, onların fedakarlıklarını bir kez daha anımsatacak" ifadelerini kullandı.

Kahraman kadınların öyküleri

Birgül Yeşiloğlu Güler’in yazdığı ve Metin Güler’in yönettiği “Kurtuluşun Kadınları” adlı tiyatro oyunu, Kurtuluş Savaşı’na emek vermiş kahraman kadınların hikayelerini sahneye taşıyacak. Çete Ayşe, Kara Fatma, Gördesli Makbule, Nezahat Onbaşı, Tayyar Rahmiye, Halide Edip, Halime Çavuş gibi isimlerin yaşamları ve mücadeleleri bu oyunda izleyiciyle buluşacak. 15 yaş üzeri sanatseverler için açık olacak bu gösteri, vatan savunmasında emeği geçen kadınların fedakarlıklarını yeniden canlandıracak.