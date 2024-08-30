Büyük Taarruz'un Zaferini Ekranlara Taşıyan Tanıtım Filmi Yayınlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşku içinde kutlamak amacıyla Büyük Taarruz’a dair özel bir video klip hazırladı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, Büyük Taarruz'un tarihi anlarını ve restore edilmiş görüntülerini ekranlara taşıyor.

Büyük Taarruz'un dönüm noktası: 30 Ağustos

26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un en kritik aşaması 30 Ağustos'ta yaşandı. Bu günde Türk süvari birlikleri, düşmanın kaçışını engellemek için harekete geçti. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa, Zafer Tepe'den savaşın yönetimini üstlenerek, saat 14.00'te Türk ordusuna 'hücum' emrini verdi.

Zaferin mühürlendiği anlar ve sonrası

Düşman kuvvetlerinin cepheden ve yanlardan kuşatıldığı, geride kalan unsurlarının ise kapatıldığı bu kritik anda, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emriyle Yunanlılar Anadolu'dan tamamen atılmak üzere takip harekâtına başlandı. Başkomutan Meydan Muharebesi olarak adlandırılan bu zafer, Türk İstiklal Savaşı'nın sonlandırılmasını sağladı ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgelerinden biri haline geldi.

Restore edilmiş görüntülerle tarihe yolculuk

Video klip, bu tarihi anları restore edilmiş görüntülerle yeniden yaşatıyor ve izleyicilere Büyük Taarruz’un önemini bir kez daha hatırlatıyor.