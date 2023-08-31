Aliağalılar; Türk Bayrakları, dev Atatürk posterleri ve meşaleler ile Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’na yürüdü. Belediye bandosu eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, belediye meclis üyeleri, siyasi parti yöneticileri, STK temsilcileri, motorlu ve bisikletli gruplar ile vatandaşlar katıldı. Kimi vatandaşlar da evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak ellerindeki Türk Bayraklarıyla coşkuya ortak oldu.





Metrelerce uzayan kortejin Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’na gelmesiyle birlikte coşku artarak devam etti. Konser alanını dolduran on binlerce vatandaşın bayrak şovu ve cep telefonları ile yaptıkları ışık şov kutlamalara renk kattı. Yeniçeriler Taraftar Derneği üyelerince ay yıldızlı köprüde yakılan 101 adet meşale de geceyi aydınlattı.

Başkan Serkan Acar, “Zafer Bayramımız Kutlu Olsun”



30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101.yıl dönümünü kutlamanın haklı mutluluk ve onurunu yaşadıklarını ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “26 Ağustos 1922’de Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ya istiklal ya ölüm diyerek, büyük taarruzu başlattı ve 30 Ağustos’ta zafere ulaştı. Bu zafer, bir milletin yeniden direnişi olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atan bir zafer olarak tarihe yazıldı. Bu tarihi bizlere yaşatan, bugün bu bayramı kutlamamızı ve bu topraklarda yaşamamızı sağlayan, bu toprakları bizlere vatan yapan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum. Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi.