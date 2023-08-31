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İzmir'de atları ile oy vermeye geldiler

İzmir'de atları ile oy vermeye geldiler

Fener alayı sonrasında 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda düzenlenen ateş gösterisi ve konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Atatürk Bulvarı Koza Pazarı mevkisinde başlayan yürüyüşe CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Kaymakam Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüş ve konserle kutlandı.

Belediye Başkan Vekili Orhan Aydoğmuş, grup üyelerine çiçek ve incir takdim etti.

Vatandaşlar Türk bayraklarıyla müziklere eşlik etti.

Konsere, Belediye Başkan Vekili Orhan Aydoğmuş, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Acar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Germencik Belediyesi tarafından Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte All Times Grup tarafından konser verildi.