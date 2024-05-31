Başkan Büyükakın, “Ortak aklın kente katacağı değeri biliyoruz” diyerek STK’larla birlikte hizmetleri aralıksız şekilde sürdüreceklerini söylediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Sivil toplum kuruluşları, toplumsal kalkınmanın en büyük destekçileridir” diyerek hemşeri dernekleri, vakıflar, meslek odaları, iş dünyası gibi sivil oluşumlarla buluşmalarına devam ediyor. Gönüllülük başta olmak üzere, STK’ların daha iyi bir geleceğe katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Büyükakın, toplumsal kalkınmada gönüllülüğün önemine değinmeye devam ediyor. Kocaeli’deki birçok STK’nın, çevre, eğitim ve insan hakları gibi alanlarda fikri noktada çalışma yapmasının önemine değinildiği görüşmelerde, aktif vatandaşlığın şehirler açısından değerine de vurgu yapıldı.

“ÖZVERİLİ ELLERLE ŞEHRİMİZİN RUHUNU CANLI TUTUYORUZ”

Kocaeli Muhacir Dernek Başkanlarını, Kocaeli Yerel Kültür Platformu ve Kocaeli Başkanlar Platformunun üyelerini makamında ağırlayan Başkan Büyükakın, “12 ilçe, 472 mahallemizden gelerek bizleri onurlandıran kıymetli sivil toplum kuruluşlarımızın üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Dernek ve platform başkanlarımızın deneyim ve bilgilerinden faydalanarak, uzun vadeli ve kalıcı işler yapmaya devam edeceğiz. Kocaeli'nin gelenek ve göreneklerini yaşatmak için gösterdikleri özveri ve katkılarından dolayı Kocaeli Yerel Kültür Platformuna da şükranlarımı sunuyorum. Hep birlikte, gönüllü kalpler ve özverili ellerle şehrimizin ruhunu canlı tutuyoruz” dedi.

DAHA İYİ NASIL İŞ VE HİZMET ÜRETEBİLİR

“Sivil Toplum Kuruluşlarının, desteği ve güveni, Kocaeli'yi daha da ileriye taşımak için bize ilham veriyor” diyerek bu buluşmaların önemine değinen Başkan Büyükakın, “Ziyaret sırasında derneklerimizin faaliyetleri ve geleceğe dönük projeleri hakkında bilgi edinme imkanı bulduk. Bu sayede STK’larla birlikte daha iyi nasıl iş ve hizmet üretebilirizi konuştuk” açıklamasını yaptı.