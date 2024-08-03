Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can ve mal kaybı yaşanmaması büyük sevinç yarattı.

Yangın nasıl başladı?

Bugün saat 14.00 civarında, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından kaynaklanan bir yangın başladı. Tesisin saman balyalarının tutuşmasıyla birlikte alevler hızla büyüdü.

İtfaiyenin hızlı müdahalesi

Çiftlik çalışanlarının ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederken aynı zamanda yangın alanındaki buzağıları da güvenli bir şekilde tahliye etti. Yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmanın ardından alevler kontrol altına alındı ve can kaybı yaşanmadı.

Soruşturma başlatıldı

Yangın sonrası itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının kesin nedeni yapılacak incelemelerle belirlenecek.