Saruhanlı Belediyesi, ekmek ihtiyacını karşılamakta zorluk yaşayan Büyükbelen mahallesine ekmek fırını kazandırmak için harekete geçti. Yapım işi, 12 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek ihale ile başlatılacak.
Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Ekrem Cıllı'nın talimatıyla projeyi hayata geçirmek için hazırlıklarını tamamladı. İhale ilanına göre, Büyükbelen'de 933 metrekarelik alan üzerine kurulacak fırının 308 metrekarelik inşaat alanı olacak.
İnşaat çalışmaları 80 gün içinde tamamlanacak
İhale sürecinin ardından, sözleşme imzalandıktan 3 gün sonra yer teslimi yapılacak ve hemen inşaat çalışmalarına başlanacak. Yer tesliminin ardından 80 takvim günü içinde ekmek fırını inşaatının tamamlanması planlanıyor.
“Sözümüzü tutuyoruz”
Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, seçim döneminde verdikleri sözleri yerine getirdiklerini belirterek, “Büyükbelen’in ekmek temininde yaşadığı sorunları çözmek için kolları sıvadık. Hayırlı olsun, inşallah bundan sonra Büyükbelen halkı ekmek bulma konusunda sıkıntı yaşamayacak,” dedi.