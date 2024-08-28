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Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, seçim döneminde verdikleri sözleri yerine getirdiklerini belirterek, “Büyükbelen’in ekmek temininde yaşadığı sorunları çözmek için kolları sıvadık. Hayırlı olsun, inşallah bundan sonra Büyükbelen halkı ekmek bulma konusunda sıkıntı yaşamayacak,” dedi.

İhale sürecinin ardından, sözleşme imzalandıktan 3 gün sonra yer teslimi yapılacak ve hemen inşaat çalışmalarına başlanacak. Yer tesliminin ardından 80 takvim günü içinde ekmek fırını inşaatının tamamlanması planlanıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Ekrem Cıllı 'nın talimatıyla projeyi hayata geçirmek için hazırlıklarını tamamladı. İhale ilanına göre, Büyükbelen'de 933 metrekarelik alan üzerine kurulacak fırının 308 metrekarelik inşaat alanı olacak.

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