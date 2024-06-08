İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, Mimar Sinan Sahili'nde balıkçılar tarafından bulunan bir kadın cesediyle ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Halıya sarılı ve elleri-kolları bağlı bir şekilde bulunan cesedin, 24 yaşındaki Sedef Güler'e ait olduğu tespit edildi.

Ailenin kayıp başvurusu üzerine derinleşen soruşturma

Genç kadının ölümüyle ilgili olarak Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını hızlandırdı. İncelemeler sonucunda, Güler'in anne ve babasının boşandığı ve annesiyle birlikte Avcılar'da yaşadığı belirlendi. Ailenin 4 gün boyunca kayıp olduğunu fark etmesinin ardından, annenin önceki akşam kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği'nin derinlemesine incelemesi

Sedef Güler'in halıya sarılı ve dambılla bağlanmış cesedinin bulunmasıyla birlikte, cinayet bürosu ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Genç kadının son görüştüğü kişiyi tespit etmek için çalışmalarını sürdüren ekipler, olayın çözülmesine yaklaştıklarını belirtiyor.

Son gelişmeler ve çözülmesi beklenen cinayet olayı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bulunan Sedef Güler'in ailesi tarafından 4 gün boyunca arandığı ortaya çıktı. Genç kadının halıya sarılı ve elleri-kolları bağlı olarak denizden çıkarılmasıyla başlayan soruşturma, şimdiye kadar gizemini koruyan detaylarla derinleşiyor.