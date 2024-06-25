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Bu arada ambulansla otomobilin çarpışma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü O.A. araç içinde sıkışırken, yanındaki A.S. ile ambulansta bulunan sağlık görevlileri A.A. ve Ş.K. yaralandı.

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece 'de ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si sağlık çalışanı 4 kişi yaralandı.

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