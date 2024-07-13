Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbolu 2024-2028 Stratejik Planı takvimi çalışmaları doğrultusunda İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) üyeleri ile bir araya geldi. İddialara göre Büyükekşi'nin bu hareketi, 18 Temmuz'da gerçekleşecek olan TFF başkanlık seçimleri için bir ön çalışma.

İZVAK'ın ev sahipliğinde İzmir'de düzenlenen toplantıda TFF Başkan Vekili İbrahim Burkay, 2024-2028 Türk Futbolu Stratejik Planı sunumunu gerçekleştirerek TFF tarafından başlatılan ve sürdürülen projeler konusunda bilgi verdi.





Toplantıya Karşıyaka, Altay, Altınordu, Göztepe, Bucaspor 1928, Menemen FK, Bergama FK, Aliağaspor FK, Bornova 1877 FK, Tire FK ve Manisa Futbol Kulübü başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile İZVAK, TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Başkanı Ali Erten, İZVAK Başkan Vekili Talat Papatya ve Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı. Görüşmede gündemdeki konularla ilgili görüş alışverişinde bulunularak, kulüp temsilcilerinin talep ve önerileri ele alındı.

İzmir'in önemli iş insanlarından, İzmir sevdalısı Emre Sarıgedik ise basında çıkan iddialara ve haberlere tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Büyükekşi İzmir’e ne katkı koydu? Bunları ne çabuk unuttunuz?" diyerek eleştirdi.

Sarıgedik'in yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde, " Ulusal medyada İzmir kulüplerinin Büyükekşi’yi desteklediğine dair haberler görüyorum. Büyükekşi İzmir’e ne katkı koydu? İki milli maç dışında ne verdiler? Tesisleşme ve yıllardır beklenen Karşıyaka Stadı’nın yapımı konusunda en ufak bir artıları oldu mu? İzmir kulüpleri şimdi neden Büyükekşi’yi destekliyor ya da tarafsız gibi durarak Büyükekşi’ye güç sağlıyor. İzmir bu yönetimi hak etmiyor.



Mehmet Büyükekşi zamanında İzmir kulüplerine yapılanları sıralıyorum. Altay ve Göztepe’nin aldığı cezalar, Karşıyaka’nın TFF nezdindeki prestij kaybı... Bucaspor, Menemen FK, İzmirspor ve diğer kulüplerimizin yaşadığı zorluklar. Bunları ne çabuk unuttunuz?



Ben Emre Sarıgedik olarak bu uyarıyı yapma zorunluluğu hissediyorum."

Dört büyüklerden Büyükekşi'ye destek yok

18 Temmuz'da gerçekleşecek TFF başkanlık seçiminde üç aday yarışacakken sayılı günler kala Servet Yardımcı adaylıktan çekildiğini açıkladı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre adaylık imzalarında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin adaylığı için imza vermedi.