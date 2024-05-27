Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK A.Ş. ile Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ve Kayseri Devlet Hastanesi iş birliğinde düzenlenen Sağlık Hayattır, Sanat Hayattır Yağlı Boya Resim Sergisi’nin açılış törenine katıldı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) vatandaşlardan yoğun ilgi gören eğitim, kurs ve kültür sanat faaliyetlerini aralıksız sürdürürken bir taraftan da kentteki kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği halinde kültür sanat etkinlikleri gerçekleşiyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. ile Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ve Kayseri Devlet Hastanesi iş birliğinde Sağlık Hayattır, Sanat Hayattır Yağlı Boya Resim Sergisi düzenlendi.

Kayseripark Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen serginin açılış törenine Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop ve sağlık çalışanları katıldı.

Sağlık çalışanları tarafından hazırlanan Sağlık Hayattır, Sanat Hayattır Yağlı Boya Resim Sergisi’nin açılışını gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, sergiyi ilgiyle gezerek el emeği göz nuru hazırlanan resimleri inceledi.

Sergi hakkında değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Büyükşehir Belediyemize bağlı KAYMEK A.Ş.’miz ve Kayseri Devlet Hastanemiz iş birliği ile hayata geçirilen Sağlık Hayattır, Sanat Hayattır Yağlı Boya Resim Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdik” dedi.

Başkan Büyükkılıç, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Kayseri Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarımız tarafından hazırlanan böylesine güzel bir sergide emeği geçen herkese yürekten teşekkür eder, sanatın gücünü bir kez daha hissettiğimiz, sağlığı ve sanatçıyı buluşturarak birbirinden güzel eserlere imza atan KAYMEK ailemizi tebrik ederim” diye konuştu.

Sağlık Hayattır, Sanat Hayattır Yağlı Boya Resim Sergisi’nde KAYMEK kurslarında eğitim alan sağlık çalışanları tarafından yapılan 68 eser görücüye çıktı.

Büyükkılıç, katılımcılar ve sergiyi ziyaret eden vatandaşlarla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmezken sergide günün anısına toplu şekilde hatıra fotoğrafı da çektirildi.