Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze sokaklarında vatandaşlar ve esnafla bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) -Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen ve esnaf ziyareti yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tüm kentte olduğu gibi Gebze’de de sokaklarını nabzını tutmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Gebze çarşıda bulunan sokakta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükakın’a, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Bölgesi Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve teşkilat yöneticileri eşlik etti. İlçede büyük ilgi ve alakayla karşılanan Başkan Büyükakın, fikir ve düşüncelerini aldığı vatandaşlara yapılan çalışmalarla ilgili memnuniyetlerini sordu.

BAŞARAN VE SULAR’A ZİYARET

Gebze’yi sokak sokak arşınlayan Başkan Büyükakın, esnaf ve vatandaş ziyaretlerinin ardından geçtiğimiz aylarda amcasını kaybeden AK Parti Gebze önceki dönem meclis üyesi Mehmet Başaran’ı ziyaret etti. İş insanı Mehmet Başaran ile bir süre sohbet eden Başkan Büyükakın, aileye taziye dileklerini iletti. Başkan Büyükakın, hac vazifesini yerine getiren iş insanı Nurullah Sular’ı da Gebze’de bulunan iş yerinde ziyaret ederek, hac ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını diledi.