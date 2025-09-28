Urla Bağ Yolu’nun Türkiye’de benzerinin olmadığını belirten ve ilçedeki kültürel yükselişin önemine dikkat çeken Başkan Tugay, “Urla’ya sahip çıkılacak yer olarak bakılması gerekiyor. Urla Bağ Yolu’nu bence dünyadaki herkes tanımalı, bilmeli. Bunun için gereken çalışmayı yapacağız” dedi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Urla Belediyesi tarafından ilk kez organize edilen Hasat Sonu Etkinliği’nin kokteyline katıldı. Gün boyunca gerçekleşen panellerin ardından Urla Karantina Adası’ndaki Tahaffuzhane (büyük limanlara yakın sağlık kuruluşu) binası bahçesinde düzenlenen buluşmada üreticiler, siyasetçiler, meclis üyeleri ve sanat dünyasının temsilcileri yer aldı. Bağların bereketinin kutlandığı programa Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ev sahipliği yaptı.



Gecede konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Urla’nın değerinin farkında olduğunu belirterek, “Urla’ya sahip çıkılacak, değer katılacak yer olarak bakılması gerekiyor. Binlerce yıl öncesinden gelen bağcılık kültürünü, toprakla bağlantılı olan o güzel duyguyu yeniden hissedip bugün bu noktalara getiren herkese bu şehrin belediye başkanı, bu ülkenin yurttaşı olarak çok teşekkür ediyorum. Hakkınız ödenmez. Oluşturulan Bağ Yolu Rotası’nın Türkiye’de benzeri yok, yurt dışında da örnekleri çok az. Kesinlikle eksiği yok. Ancak biraz daha özen gösterilmesi ve tanıtımının yapılması lazım. Urla Bağ Yolu’nu bence dünyadaki herkes tanımalı, bilmeli. O yolun biraz daha çekici hale gelmesi için çalışmalıyız. Bunu ilçenin kalitesine yakışır şekilde yapmalıyız. Bizler bu hizmetleri yerine getirmek için buralardayız. Edebiyatın, sanatın, medeniyetin, demokrasinin doğduğu yerlerdeyiz. Bu değerlerimizi geleceğe çok daha iyi bir şekilde taşımalıyız. Bu etkinliği ilk defa düzenleyen Selçuk Başkan’a da çok teşekkür ediyorum” dedi.



Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ise, “Urla’nın kültürel değerlerini koruyarak gelecek nesillere aktarmak için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’mızla birlikte elimizden ne geliyorsa yapacağız. Urla’da çok güzel bir bağ rotası oluştu. Kültür rotası da oluşturmak istiyoruz. Gastronomi, bağ ve kültür anlamında Urla’nın geleceğinin nereye evrileceği aslında tanımlanmış durumda. Urla’nın kazandığı ivmeyi gelecek nesillere aktarmak boynumuzun borcu” diye konuştu.



Urla Bağ Yolu Üyesi Urlice Şarapçılık Kurucusu Bilge Bengisu Öğünlü, “Bağcılıkta ve her alanda kadınlarımızın çok emeği var. Bu güzel geleneği ileriye taşımak istiyoruz. Çocuklarımız da bu bereketten faydalansın istiyoruz” dedi.



Urla Şarapçılık Kurucusu Can Ortabaş da, “Bereketli topraklardayız. Bu topraklar bizim mirasımız. Bu mirasa sahip çıkarak, birbirimizi rakip değil ortak olarak görerek güzel bir örnek veriyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Tugay'ın Urla Bağ Yolu'na sanatın da ilave edilmesi önerisine değinen Ortabaş, “Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim düşünmediğimizi düşündü ve çalışmaları bir öteye götürdü” diye konuştu.

