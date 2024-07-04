Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Buca ilçesi Adatepe Mahallesi'nde devam eden yapıya ilişkin, imar mevzuatına aykırı ruhsat düzenlendiği gerekçesiyle 3. İdare Mahkemesinde dava açıldığı belirtildi. Hemşehri İletişim Merkezi'ne 22 Mart'ta gelen ihbar üzerine harekete geçildiği bildirilen açıklamada, Buca Belediyesince alışveriş merkezi ve konut projesi için ruhsat verildiği ancak ruhsatın mevcut plan kararları ve imar mevzuatına aykırı olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı