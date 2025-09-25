Karşıyaka Belediyesi işçilerinin maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakmasının ardından ilçede ciddi bir çöp krizi yaşandı. Biriken çöpler nedeniyle Karşıyakalılar zor anlar yaşarken, İzmir Büyükşehir Belediyesi devreye girdi.
Tugay sahaya indi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka Çarşısı’nda başlatılan çöp toplama çalışmalarını bizzat yerinde koordine etti. Tugay’ın yönlendirmesiyle Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karşıyaka’nın farklı noktalarında yoğun mesaiye başladı.
Çalışmalar sürüyor
Büyükşehir ekiplerinin temizlik çalışmaları ilçenin ana arterlerinde ve sokaklarında devam ederken, vatandaşların mağduriyetinin en kısa sürede giderilmesi hedefleniyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ