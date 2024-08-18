İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Sancaklı Köyü başta olmak üzere, Yamanlar Dağı'nda çıkan ve geniş bir alanı etkisi altına alan yangının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, köylülerin yaralarını sarmak için kapsamlı bir çalışma başlattı. Yangın anından itibaren bölgede incelemelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na zarar gören çiftçilerin ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanması talimatını verdi.

Yangından etkilenen köylere acil yem desteği

Yangında meraları yok olan ve beslenme imkanı kalmayan küçükbaş hayvanlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Sancaklı Köyü'ne 4 ton yem gönderildi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ziya Çavdar, yangının vurduğu diğer köylerde de yem desteğinin devam edeceğini belirtti. Özellikle Sancaklı Köyü'nün hayvancılık ve tarım açısından büyük zarar gördüğünü belirten Çavdar, hayvanların yem ihtiyacının tamamen karşılanacağını ve çiftçilere gereken tüm desteğin sağlanacağını ifade etti.

Başkan Tugay'ın talimatıyla hızlı müdahale

Bölgedeki çalışmaları koordine eden Ziya Çavdar, "Başkanımız Cemil Tugay’ın talimatıyla zarar gören köylerde envanter çalışmalarımızı tamamladık. Hayvanları telef olan çiftçilerimize hayvan, yanan zeytin ve meyve ağaçları için fidan desteği sağlayacağız. Bu köylerin yeniden ayağa kalkması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Köylülerden desteklere teşekkür

Sancaklı Mahalle Muhtarı İlhan Kaya, verilen desteklerin köy halkı için hayati önem taşıdığını belirterek, "Meralarımız yandı, hayvanlarımızı otlatacak bir alanımız kalmadı. Başkanımız hızlı bir şekilde yem desteği sözü verdi ve bu sözü hemen yerine getirdi. Allah razı olsun, endişelerimizi azalttılar" ifadelerini kullandı.

Üretici Gülay Çelik ise verilen desteklerin kendilerini umutlandırdığını söyleyerek, "Her yerimiz yandı, hayvanlarımızın yemi geldi, suyu geldi. Allah razı olsun, acımızı paylaştılar. Bu destekler bizim için çok değerli" dedi.