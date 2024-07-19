İzmir’de 30 Ekim 2020’de yaşanan depremden sonra depremzedelerin yaşamaya başladığı Uzundere'deki toplu konutlardan tahliye edileceği tarih belli oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) hâlen boşaltılmayan 224 bağımsız bölüm için 31 Aralık 2024'e kadar tarih verdi.

İzmir'de dört yıl önce 119 insanın öldüğü Sisam merkezli depremde evleri yıkılan ve hasar alan depremzedelerden bazıları İzBB tarafından bir yıllığına Uzundere’deki TOKİ konutlarına yerleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi oy çokluğu ile aldığı kararla bir yıllık süre aşıldığı ve iddiaya göre konutları satışa çıkaracağı için depremzedelerden evleri tahliye etmeleri istendi.

"Tebligat gönderdik, tahliye edilmedi"

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada “Belediyemizce tahsis edilen konutların en geç 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tahliye edilerek anahtarları ile birlikte Belediyemize teslim edilmesi için 2023 yılı Mayıs ayı başında ilgililere tebligat gönderilmiştir. Bu süre zarfında konutların tahliye edilmediği tarafımızca tespit edilmiş olduğundan söz konusu konutlara Belediyemiz zabıtası aracılığı ile tekraren tahliye tebligatı gönderilmiş olup sonraki süreçte yapılan tetkiklerde konutların tahliye edilmediği görülmüştür” denildi.

İzBB’nin açıklamasına göre tahliye işleminin Karabağlar ilçesi, Yaşar Kemal Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait 224 bağımsız bölümde uygulanması isteniyor.

"Tekrar süre uzatımı kararı almamak için faturalar ödenecek"

İzBB’nin açıklamasında konutların 30 Ekim 2020 tarihinde kentimizde meydana gelen doğal afet (deprem) nedeniyle evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlara bir yıl bedelsiz tahsis edildiği ve konutlarda elektrik, su giderlerine ait fatura bedelleriyle, yakıt ve ortak giderlerin belediye tarafından ödeneceği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“31 Mayıs 2023 tarihine kadar Belediyemizce ödenen elektrik ve su tüketim bedellerinin bu tarihten sonra zorunlu olarak ilgililerden tahsil edilmesi yoluna gidileceği ve bu işlemlerin her şahıs için Belediyemizle hukuki süreç (ecrimisil, icra vb) ve mağduriyetler yaşatacağı öngörülmüştür. Bu sebeplerle Karabağlar Kaymakamlığı koordinasyonu ile devam eden tahliye süreçleri de dikkate alınarak tahliye gecikmeleri sebebiyle tekrar bir süre uzatımı kararı almamak amacıyla 31 Aralık 2024 tarihine kadar tahsis süresinin aynı koşullar ile (tahsis edilen konutlardaki elektrik, su giderlerine ait fatura bedellerinin, yakıt ve ortak giderlerinin Belediyemiz tarafından ödenmesi) uzatılması hususu Belediye Meclisimizce uygun görülmüştür.”

Açıklamada tahliye sürecinin belirli bir zaman aldığına dikkat çekilerek “Belediyemizce tüm tahliyelerin 31 Aralık 2024 tarihine kadar tamamlanması hedeflenmektedir” denildi.