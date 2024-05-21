İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsizmir Şube Müdürlüğü, iş birliğiyle düzenlenecek olan "Otizmli ve Zihinsel Engellilerin İstihdamı: İnsan Kaynakları Açısından Potansiyel Güç" paneli ile etkinlikler son bulacak. Panel, 24 Mayıs'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon’da saat 13.30'da gerçekleşecek. Moderatörlüğü Karşıyaka Akademi Zihinsel Engelliler Derneği'nden Tülin Topuzoğlu yapacak. Panelde, Eker Süt Ürünleri İş Koçu Psikolog Alperen Aşanbuğa, İnsan Kaynakları Müdürü Elif Alkaya, Boğaziçi Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Duygu Salman Öztürk ve Egedeniz Tekstil A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Selim Pilavcı konuşmacı olarak yer alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Destekli İstihdam Programı kapsamında çeşitli uygulamaları hayata geçiriyor. Bu kapsamda, Destekli İstihdam Ofisi açılarak özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerde çalışan engelli bireylerin işe uyumunu sağlamak üzere iş koçu desteği sunuluyor. Ayrıca, zihinsel engelli ve otizmli gençlerin açık iş gücü piyasasında istihdamını teşvik etmek için işletmelere ücretsiz iş koçu desteği sağlanıyor. Bu sayede, engelli bireylerin mesleki profillerine uygun işlerde sürekli ve verimli bir şekilde çalışmaları hedefleniyor.