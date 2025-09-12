İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin barınma sorununa destek olmak amacıyla yürüttüğü projeyi bu yıl da sürdürüyor. Örnekköy Sosyal Tesisi’nde konaklayan öğrenciler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla 2025-2026 eğitim yılında da aylık 2 bin TL ödeyerek barınabilecek.

Öğrencilere uygun fiyatlı barınma

Ekonomik koşulların gençleri zorladığı bir dönemde, İzmir Büyükşehir Belediyesi öğrencileri yalnız bırakmadı. İZELMAN AŞ bünyesinde hizmet veren Örnekköy Sosyal Tesisi, bu yıl da 72 kız öğrenciyi ağırlayacak.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, aylık 2 bin TL karşılığında iki öğün yemek ve güvenli barınma imkânına sahip olacak.

Başvuru koşulları

Öğrenciler, barınma desteği için 19 Eylül 2025 tarihine kadar www.gencizmir.com üzerinden başvuru yapabilecek. Başvurularda şu kriterler aranacak:

17-27 yaş arası T.C. vatandaşı olmak,

İzmir’de örgün eğitim veren yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmak,

2025 YKS’ye girip Hazırlık/1. sınıf öğrencisi olmak,

İzmir il sınırları dışında ikamet etmek,

Devlet üniversitesi veya %100 burslu vakıf üniversitesinde okumak.

Başkan Tugay’dan talimat

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sosyal tesis ücretlerine bu yıl da zam yapılmaması talimatını verdi. Böylece öğrenciler, güvenli ve uygun fiyatlı konaklama imkânına erişebilecek.