Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi'nin işbirliği ile düzenlenen özel bir etkinlikte, dünyaca ünlü kemancı Esther Abrami, Marmaris'te sanatseverlerle buluştu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşliğinde gerçekleşen konser, Marmaris Amfi Tiyatro'da muhteşem bir atmosferde gerçekleşti.

Müzikseverlerin heyecanla beklediği etkinlikte, Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ve ünlü kemancı Esther Abrami, sanat dolu bir geceye imza attı. Muğla ve Marmaris'in güzel atmosferinde, seçkin bir dinleyici kitlesiyle buluşan sanatçı, Türkiye'de ilk kez "Cınema" albümünden eserler seslendirdi. Konserde Abrami'ye Türk müziğinin sevilen isimlerinden Can Okan da eşlik etti.

Eserlerin Yelpazesi

Esther Abrami'nin büyüleyici performansıyla Marmaris'te unutulmaz bir akşam yaşandı. Konserde, "Cınema" albümünden The Hanging Tree From The Hunger Games Mockingjay, Shostakovich, The Gadfly Op 97 Youth Romance, Naruto, Alone Theme, Demon Slayer, Kamado Tanjirou No Uta, Yumeji’s Theme, In the mood for love, Louise Farrenc, Andante Sostenuto, Angela Morley, Reverie, Julian Llyod Webber, Jackie’s Song, Rachel Portman, Little Prince Orchestra Suite, Themes from Chocolat, Tchaikovsky, Valse Sentimentale Op.51, No.6, Delibes, Flower Duet, If, The Diary Of Anne Frank, Buongiorno Principessa, La vita e Bella, Comptine D'Un Autre été, Le Fabuleux Destin D'Amelie Poulain, Vois Sur Ton Chemin, Les choristes, Zeyn, Capharnaum, Toss A Coin To Your Witcher, The Witcher gibi eserler seslendirildi.

Müzikseverlerden Büyük Beğeni

Konser, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Esther Abrami'nin kusursuz performansı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası'nın eşsiz eşliği, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Belediyesi ve Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) işbirliğiyle düzenlenen bu özel etkinlik, sanatseverlerin kalbinde unutulmaz bir yer edindi. Esther Abrami'nin Türkiye'deki ilk "Cınema" albümü performansı, sanatın gücünü ve birleştirici etkisini bir kez daha gösterdi. Müzik dolu bu anlamlı gecede emeği geçen herkese teşekkür edildi.