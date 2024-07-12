Manisa Büyükşehir Belediyesi, personelinin iş sağlığı, iş güvenliği, mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği kurum içi eğitimlerine ‘Yüksekte Güvenli Çalışma’ eğitimi ile devam etti. Eğitim kapsamında, yüksekte çalışan risk grubundaki 50 personele yüksekte güvenli çalışma ve yüksekte güvenli çalışmada kullanılan ekipmanlar hakkında bilgiler verildi.MANİSA (İGFA) - İş sağlığı ve güvenliği konusundaki çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu konudaki eğitim çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda yüksekte çalışan risk grubundaki Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan 50 personele yüksekte güvenli çalışma ve yüksekte güvenli çalışmada kullanılan ekipmanlar hakkında eğitim verildi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Fulden Özdemir tarafından ‘Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik’in ‘Yüksekte Çalışma’ başlıklı maddesi hakkında bilgi verildi. Daha sonra İtfaiye Eğitmeni Mehmet Ateş tarafından eğitime katılan personele, yüksekte çalışma güvenliğinin sağlanması, emniyet alma kuralları, kişisel koruyucu ekipmanlar hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

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