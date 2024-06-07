Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu projeyle hem üreticilerin maliyetlerini düşürdüklerini hem de bölgesel kalkınmaya katkı sağladıklarını belirtti.

Projenin detayları ve kapsamı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kooperatifler aracılığıyla kendi tarım arazilerinde kaba yem üretimi gerçekleştirerek hayvancılıkla uğraşan yerel üreticilere destek oluyor. 2022 yılından bu yana devam eden proje kapsamında, toplamda 434 bin metrekarelik tarım arazisinde tritikale, yulaf, fiğ gibi tek yıllık ve yonca gibi çok yıllık yem bitkileri ekildi. Bu bitkilerin hasadı yapılarak elde edilen kaba yemler, balya ve dane yem olarak kooperatif ortaklarına dağıtılıyor.

Ekonomik katkılar ve gelecek hedefleri

Bu proje sayesinde, bölgedeki hayvancılık sektörüne yaklaşık 5 milyon TL değerinde kaba yem desteği sağlandı. Böylece üreticilerin yem maliyetleri düşürülerek ekonomik anlamda rahatlamaları sağlandı. Başkan Aras, "Üreticilerimizin en büyük sorunlarından biri olan yem maliyetlerini düşürmek için kaba yem desteği sağlıyoruz. Hayvancılık sektöründe sürdürülebilirliği sağlamak ve üreticilerin karşılaştığı mali zorlukları hafifletmek için çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetindeki tarım arazilerinin verimli bir şekilde kullanılmasıyla, hayvancılığa önemli bir katkı sağlandı. Projenin devamında yem bitkisi üretiminin daha da artırılması ve bölgedeki hayvancılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor. Başkan Aras, bu çalışmalarla Muğla'daki hayvancılık sektörünü daha rekabetçi ve sürdürülebilir hale getirmeyi planladıklarını ifade etti.

Yerel ekonomiye katkı

Başkan Ahmet Aras, projenin bölge ekonomisine de katkı sağladığını belirterek, "Yerel üreticilerimize destek olarak, hem onların maliyetlerini azaltıyoruz hem de bölgesel kalkınmaya katkı sağlıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla Muğla'daki hayvancılık sektörünü daha rekabetçi ve sürdürülebilir hale getirmeyi planlıyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kaba yem üretim projesi, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin ekonomik olarak rahatlamalarını sağlarken, aynı zamanda bölgesel kalkınmaya da büyük katkı sağlıyor. Belediye'nin bu örnek teşkil eden çalışmaları, yerel üreticilerin geleceğe daha umutla bakmalarına vesile oluyor.