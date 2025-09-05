İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile Göztepe Spor Kulübü, erkekler hentbol ve kadınlar sutopu branşlarında iş birliği yapma kararı aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, iş birliğinin bir başlangıç olduğunu belirterek, olimpik branşlarda diğer İzmir kulüpleriyle ortak faaliyetlerin de artarak devam edeceğini söyledi.

Takımlar Göztepe adı ve armasıyla sahada

İzmir Büyükşehir Belediyesi Erkek Hentbol ve Kadın Sutopu takımları 2025-2026 sezonunda Göztepe adı ve arması altında mücadele edecek. Formalarda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin adı yer alacak. İş birliği, İzmir’in olimpik branşlarda Türkiye’ye rol model olması hedefiyle yürütülüyor.

Kadın Sutopu takımı Avrupa’da zirvede

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Sutopu Takımı, 2023-24 sezonunda LEN Women’s Challenger Cup’ta şampiyon olarak Avrupa Kupası’nı kazanan ilk Türk takımı olmuştu. 2024-25 sezonunda üst üste ikinci Challenger Cup şampiyonluğunu elde eden ekip, artık Göztepe formasıyla İzmir’i temsil edecek.

Erkek Hentbol Takımı tecrübeli ve şampiyon

2008 Türkiye Süper Ligi şampiyonu ve 2021 Türkiye Kupası sahibi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Erkek Hentbol Takımı da yeni sezonda Göztepe armasını taşıyacak. Takım, Türk sporuna birçok önemli oyuncu kazandırdı.

"Rakip değil, destek olacağız"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bu sportif birliktelik bir başlangıçtır. Olimpik branşlarda faaliyet gösteren Karşıyaka, Altay, Altınordu, Buca ve İzmirspor gibi camialarla da ortak çalışmalarımız artarak devam edecek. İzmir kulüplerine rakip değil, destek olacağız” dedi. Tugay, ayrıca İzmir’den olimpiyatlara sporcu gitmesinin şehir için çok değerli olduğunu belirtti.