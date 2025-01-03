Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak ve edebiyatı sevdirmek amacıyla Çocuk-Yazar buluşmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, ünlü yazar Koray Avcı Çakman, il genelindeki 660 ilkokul öğrencisiyle bir araya geldi. Çakman, çocuklara hayal gücünün ve edebiyatın gücünü anlattı.

Çocukların Hayal Dünyasına Edebiyatın Katkısı

Etkinlikte, Yazar Koray Avcı Çakman, çocuklara edebiyatın hayal gücünü nasıl geliştirdiğini ve bireylerin dünyasına kattığı zenginlikleri anlattı. Edebiyatın, özellikle çocukların dünyasında önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Çakman, öğrencilerin kitaplar ve yazarlık süreciyle ilgili sorularını yanıtladı. Çakman, çocuklardan aldığı geri bildirimlerin kendisi için büyük bir ilham kaynağı olduğunu belirterek, bu tür buluşmaların çocukların hayatına dokunma ve onları edebiyatla daha fazla buluşturma açısından ne kadar değerli olduğunu ifade etti.

Çakman: Çocuklarla olmak yaratıcılığımı besliyor

Etkinlik sonrası bir açıklama yapan Yazar Koray Avcı Çakman, “Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne, bizleri çocuklarla buluşturduğu için teşekkür ederim. Burada yaptığımız sohbetler sayesinde onların hayal dünyalarını dinlemek, benim de yaratıcılığımı besliyor. Bu buluşmalarla çocukların hayatlarına dokunabilmek ve edebiyata daha fazla zaman ayırmalarını sağlamak beni heyecanlandırıyor” dedi. Çakman, çocuklarla yapılan bu tür etkinliklerin yaratıcı düşünme süreçlerine katkı sağladığını ve yazarlık yolculuğuna ilham verdiğini de sözlerine ekledi.

Büyükşehir kütüphanelerini 295 Bin vatandaş ziyaret etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sadece Çocuk-Yazar Buluşmaları ile değil, aynı zamanda kütüphaneleriyle de okuma alışkanlıklarını artırmaya devam ediyor. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde yer alan Muğla Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi, Çocuk Kütüphanesi, Ünal Türkeş Muğla Tarih Kitaplığı ve Oktay Akbal Edebiyat Kütüphanesi, vatandaşlara 37 bin kitabı sunuyor. Bugüne kadar 295 bin 300 kişi, bu kütüphaneleri ziyaret etti. Ayrıca, 100 bin 850 kitap ödünç verilerek, 5 bin 875 yeni üye kaydedildi. Kütüphanelerdeki ders çalışma alanlarından ise 44 bin 600 kişi faydalandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’dan açıklama

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla’nın kültür ve sanat kenti olma yolunda önemli adımlar attığını belirtti. Başkan Aras, “Festivaller, konserler, söyleşiler ve yazar buluşmaları gibi etkinliklere büyük önem veriyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocukların eğitimi ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak, önceliklerimiz arasında yer alıyor” diye konuştu.