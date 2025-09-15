İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılının başından bu yana ihtiyaç sahibi ailelere 90 bin gıda paketi ulaştırdı. Dar gelirli vatandaşlar, Başkan Dr. Cemil Tugay’a teşekkür ederek “Bir alo dememizle her zaman yanımızda” dedi.

90 bin paket ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, sosyal yardım kriterlerine uygun ailelere yılın başından bu yana 90 bin gıda paketi dağıttı. Yardımlar, kayıtlı ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamada önemli rol oynuyor.

“Bir alo dememizle yanımızda”

Limontepe’de yaşayan Nevin Eymur, “İzmir Büyükşehir Belediyesi hep yanımızda oldu. Gıda paketi aldım, ayrıca haftanın beş günü sıcak yemek alıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay bir alo dememizle her zaman yanımızda” dedi.

Vatandaşlardan teşekkür

Adem Demir, ekonomik zorluklara dikkat çekerek, “Eskiden marketten dolu poşetlerle çıkardık, şimdi gücümüz yok. Büyükşehir’in yardımları olmasa çok zorlanırdık. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Yardımlardan faydalanan Zeynep Çam da, “Bir koli bitene kadar diğeri geliyor. Günlük sıcak yemek de alıyoruz. Allah emeği geçen herkesten razı olsun” dedi.

Sergül Kara ise, “Hem gıda hem eğitim desteği alıyoruz. Bayram parası da yatırılıyor. Personel bizi kırmıyor, yardımcı oluyor” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Temel gıda ürünleri sağlanıyor

Belediyenin dağıttığı gıda paketlerinde makarna, pirinç, bulgur, nohut, un, şeker, çay, ayçiçek yağı, kuru fasulye, mercimek ve tuz gibi temel ürünler yer alıyor. Bu paketlerin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve eğitim desteği de sunuluyor.