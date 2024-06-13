2023-2024 eğitim ve öğretim yılını tamamlayan ilk ve ortaöğretim öğrencileri Kartepe teleferiğinden yüzde 50 indirimli yararlanacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kartepe’de inşa ettiği teleferik, açıldığı ilk günden itibaren vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü’nü aynı anda izleme imkânı sunarak Samanlı Dağları’nın zirvesine ulaşım sağlayan teleferik hattı şimdi karnesini alacak öğrencileri bekliyor. Bu kapsamda Büyükşehir, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılını tamamlayan ilk ve ortaöğretim öğrencilerine yüzde 50, ailelerine ise yüzde 25 indirimli olarak seyahat etme imkânı sunacak. Karne sevinci yaşayan öğrenci ve aileler teleferiğin eşsiz manzarası ile keyifli bir yolculuk gerçekleştirecek. Karnesini getiren ilk ve ortaöğretim öğrencileri ile ailelerine tanınan indirim 14-23 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak.

50 TL’YE EŞSSİZ YOLCULUK

Ulaşımpark A.Ş. tarafından işletilen Kartepe trafiğinin tam ücreti 250 TL, öğrenci ücreti ise 100 TL olarak belirlenmişti. Bu durumda karnesini getiren öğrenciler 50 TL ödeyerek, bu eşsiz yolculuğu keşfedecek. Öğrenci ve ailelerine özel olarak gerçekleşen bu indirim ile birlikte Kartepe teleferiği 14-23 Haziran tarihlerinde 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet sağlayacak.

334 RAKIMDAN 1423 RAKIMA YOLCULUK

Kartepe teleferiği ile eşsiz Sapanca Gölü manzarası eşliğinde bir yolculuk gerçekleştiriliyor. 334 rakımla Kartepe Derbent istasyondan başlayan yolculuk 1423 rakımlı Kuzuyayla istasyonunda sonlanıyor. 10’ar kişilikten 72 adet kabinin yer aldığı teleferik hattında yolculuk yaklaşık 22 dakika sürüyor.