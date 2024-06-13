Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda ailelerin bayram ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmeleri için Arife günü ve Kurban Bayramı’nın 1. günü, mezarlıklara ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek. Vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak adına her zaman yanında olacaklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, ”Tüm halkımızın Kurban Bayramı’nı şimdiden kutluyorum” dedi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Arife günü ve Kurban Bayramı’nın 1. günü, mezarlıklara ücretsiz otobüs seferi düzenleyecek. Araçların ring sefer şeklinde, 09:00-17:00 saatleri arasında kent ve ilçe mezarlıklarında hizmet vereceğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, ulaşım güzergahlarını paylaştı.



GÜZERGAHLARA AİT BİLGİLER

1- Uncubozköy Cami, İzmir Caddesi, Akmescit Mahallesi Şeyh Fenari Cami, İki Lüleli Cami, Sultan Önü, Alaybey Zabıta, Kırtık Mezarlık.

2- TOKİ 2, Göçmen Konutları, Atatürk Kentpark, Millet Çarşısı, Tarzan Bulvarı,Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Lale Meydanı, Mimar Sinan Bulvarı, İtfaiye, Şoförler Cemiyeti, Eski Garaj, Öğretmenevi, İstasyon, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Kırtık Mezarlığı.

“Halkımızın yanındayız”

Vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de, “Halkımızın yaşamını kolaylaştırmak adına her zaman yanında olacağız. Tüm halkımızın Kurban Bayramı’nı şimdiden kutluyorum” dedi.