Denizli Büyükşehir Belediyesi kentte faaliyet gösteren 10-11 yaş grubu 23 voleybol takımının 300 sporcu ile katıldığı ‘Mini Voleybol Şenliği’ düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da turnuvada mücadele eden minik sporcuların heyecanına ortak oldu.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Denizli İl Müdürlüğü işbirliğiyle şehirde faaliyet gösteren 10-11 yaş grubu 23 voleybol takımının 300 sporcu ile katıldığı ‘Mini Voleybol Şenliği’ düzenledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi’nde gerçekleştirilen müsabakalara Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya, sporcular ve aileleri katıldı. Burada müsabakalarda mücadele eden minik sporcularla yakından ilgilenen Başkan Çavuşoğlu, ailelerle de sohbet ederek, istek ve önerilerini dinledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sporun ve gençlerin yanında olduklarını kaydeden Başkan Çavuşoğlu, sporculara ve ailelere başarılar diledi.

23 takım 300 sporcu

2 gün boyunca süren 10-11 yaş grubu ‘Mini Voleybol Şenliği’ne Denizli’den 19’u kız, 4’ü erkek toplam 23 voleybol takımı 300 sporcu ile katıldı. Müsabakalar sonucunda kızlarda Damlaspor birinci, Denizli Voleybol Spor Kulübü ikinci, Cavidil Spor Kulübü üçüncü ve Serinhisar Gençlik ve Spor Kulübü dördüncü olarak turnuvayı tamamladı. Erkeklerde ise Hierapolis Spor Kulübü birinci, Yeşilçınar Spor Kulübü A ikinci, Cavidil Spor Kulübü üçüncü ve Yeşilçınar Spor Kulübü B ise dördüncü olmaya hak kazandı.