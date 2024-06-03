Muğla Büyükşehir Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Akyaka’da Çevre Günü Şenliği düzenledi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın “Sakin Kent” unvanlı Akyaka Mahallesi hafta sonunda 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin “Dünya Çevre Günü Şenliği” ismiyle düzenlediği etkinlikte Popüler Müzik orkestrası sahne alırken çocuklar için atölyeler, yetişkinler için de yarışmalar düzenlendi. Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz Muğla’nın çok özel bir coğrafyaya sahip olduğunu, bu güzellikleri korumak için sivil toplum kuruluşları ve tüm duyarlı vatandaşlarımıza birlikte mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

“Gökova Körfezi ve Muğla’daki talana dur demek için mücadelemiz sürecek.”

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Ula ilçesi Akyaka Mahallesi’nde düzenlediği Dünya Çevre Günü Şenliği’ne katılan Candan Süsoy etkinlikte doğal ürünlerini sergilemek için bulunduklarını söyledi ve Dünya Çevre Günü’nün çok önemli bir gün olduğunu belirtti. Candan Süsoy; “Bugün sadece çevre için değil ekoloji konusunda da ne kadar duyarlı olmamızı anlamamız için önemli bir gün. Çünkü Muğlamız ne yazık ki Türkiye’nin en çok doğa talanına sahne olan bölgelerinden biri. Bizlerde özellikle çevre ve ekoloji konusunda burada yaşayanlar olarak duyarlı olmak zorundayız. Bu konuda çeşitli sivil toplum örgütleri ile mücadelemiz var. Bunlardan biri Muğla Çevre Platformu. Ben MUÇEP Gökova sözcüsüyüm. Özellikle Gökova Körfezi’ndeki ve Muğla’daki talana dur demek için mücadelemiz sürecek. ”diye konuştu.

“ÇOCUKLARLA EĞLENCELİ AKTİVİTELER YAPARAK ONLARDA ÇEVRE BİLİNCİNİ OLUŞTURUYORUZ”

Akyaka’daki etkinlikte konuşan SOGEM Gönüllüsü Burçin Terzioğlu’da çevrenin kendilerine emanet olduğunu bunun bilincinde olarak çevreye sahip çıkmaları gerektiğini belirtti. Burçin Terzioğlu; “Bugün SOGEM ile bu etkinlikteyiz. Çevre koruma haftasında farkındalık yaratmak için çok önemli bir etkinlik. Özellikle çocuklara yönelik etkinlikler yapıyor, onlar eğlenirken çevre bilincini oluşturmaya çalışıyoruz. Çevre bizlere emanet, bunun bilinciyle hareket etmeli, çevremizi korumalıyız.” dedi.

“GÜZEL BİR GELECEK HEPİMİZİN HAKKI”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat öğrencisi Ulaş Çiçek Akyaka’daki etkinlikte küresel ısınmanın çok arttığı bu dönemde çevre konusunda daha bilinçli olunması gerektiğini, güzel bir geleceğin herkesin hakkı olduğunu belirtti. Ulaş Çiçek; “İktisat son sınıf öğrencisiyim ve SOGEM gönüllüsüyüm. Bugün çevreye katkı sunmak, çocuklarla eğlenceli vakit geçirmek için geldik. Çevre için çok daha bilinçli olmamız lazım. Özellikle küresel ısınmanın ve diğer yan etkilerinin arttığı bu dönemde önce yerel sonra global çapta insanlara ne kazandırabiliriz. Güzel bir gelecek hepimizin hakkı.” şeklinde konuştu.

“MUĞLAMIZIN TAŞINA, TOPAĞINA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIMIZ VE TÜM DUYARLI VATANDAŞLARIMIZLA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz’da Çevre Günü Şenliği’nde Muğla’nın Türkiye’nin göz bebeği şehirlerinden biri olduğunu, bu özel şehri korumak için sivil toplum kuruluşları ve tüm vatandaşlarımızla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti. Tayfun Yılmaz; “Muğla 1480 km kıyı şeridi, yüzde 68 orman varlığı ve beraberindeki zengin kültürel mirasıyla ülkemizin göz bebeği şehirlerinden biri. Biz bu bilinç ve hassasiyetle kentimizin korunması, gelecek nesillere aktarılmasına yönelik ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bir önceki dönemde olduğu gibi bundan sonra da bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyükşehir olarak geçmişten bu yana çevre ve imar konularında devam eden 220 davamız var. Muğlamızın taşına, toprağına, ormanlarına zarar verecek kararların hukuk yolu ile takipçisiyiz. Bundan sonra da sivil toplum kuruluşları, duyarlı vatandaşlarımızla toprağımıza, ağaçlarımıza şahsi ve kurumsal olarak menfaatleri doğrultusunda zarar vermek isteyen odaklarla hep birlikte mücadele vereceğiz. Etkinliğimize katılan, destek veren tüm paydaşlara teşekkür ediyor, Çevre Günü’nü kutluyorum.” dedi.