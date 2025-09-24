Aydın Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin ulaşım işlemlerini kolaylaştırmak için Adnan Menderes Üniversitesi Merkez ve İsabeyli kampüslerinde AYKART başvuru stantları kurdu.
Öğrencilere özel ulaşım kolaylığı
Aydın Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılıyla birlikte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Merkez ve İsabeyli kampüslerinde AYKART başvuru stantları kurdu.
Bu sayede öğrenciler, ulaşım kartı başvurularını kampüslerinden ayrılmadan kolayca gerçekleştirebilecek.
Başkan Özlem Çerçioğlu’ndan “Hoş geldiniz” mesajı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’a eğitim için gelen tüm öğrencilere başarı dileklerinde bulundu:
“Yeni eğitim-öğretim yılında şehrimize gelen tüm öğrencilerimize hoş geldiniz diyorum. Aydın, gençlerimizin enerjisiyle her zaman daha da güzelleşiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin ulaşım işlemlerini kolaylaştırmak için kampüslerimizde stantlarımızı kurduk. AYKART başvuruları ve bakiye yükleme işlemleri stantlarımızın yanı sıra cep telefonlarında AYKART uygulamasından da yapılabiliyor.”
AYKART uygulaması ile dijital hizmet
Öğrenciler, AYKART sayesinde:
-
Bakiye yükleme,
-
Hat hareket saatlerini görüntüleme,
-
Araç takibi yapma
gibi tüm işlemleri iOS ve Android uygulamaları üzerinden gerçekleştirebiliyor.