Aydın Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılıyla birlikte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Merkez ve İsabeyli kampüslerinde AYKART başvuru stantları kurdu.

Bu sayede öğrenciler, ulaşım kartı başvurularını kampüslerinden ayrılmadan kolayca gerçekleştirebilecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’a eğitim için gelen tüm öğrencilere başarı dileklerinde bulundu:

“Yeni eğitim-öğretim yılında şehrimize gelen tüm öğrencilerimize hoş geldiniz diyorum. Aydın, gençlerimizin enerjisiyle her zaman daha da güzelleşiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin ulaşım işlemlerini kolaylaştırmak için kampüslerimizde stantlarımızı kurduk. AYKART başvuruları ve bakiye yükleme işlemleri stantlarımızın yanı sıra cep telefonlarında AYKART uygulamasından da yapılabiliyor.”