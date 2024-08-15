İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Yapay Zekâ ve Akıllı Şehirler Müdürlüğü’nü hayata geçirerek, belediye hizmetlerini daha hızlı ve verimli hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti. "Bu sürece yapay zekâ entegre edilirse, başarımızın sadece benim değil, tüm İzmir’in başarısı olacağına inanıyorum," dedi.

Yaşamı kolaylaştıracak yenilikler çok yakında

İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nde düzenlenen çalıştayda, yapay zekânın belediye hizmetlerinde kullanımını artırmak için atılacak adımlar tartışıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ bünyesinde faaliyete geçirilen müdürlük, şehir sakinlerinin yaşamını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

"Yerel yönetimlerde yapay zekâ stratejisi gerekiyor"

Türkiye’nin ulusal yapay zekâ stratejisi ekseninde, İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ, yerel yönetimler için özel bir yapay zekâ strateji belgesi hazırlayacak. Bu strateji, belediye uygulamalarının modernizasyonuna katkı sağlayacak.

Teknoloji takımından vizyoner mesaj

İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ Genel Müdürü Emrecan Durmaz, şehrin güçlü bir teknoloji ekibiyle yeni sistemler geliştirdiğini vurguladı. "Veri üreten ve bu verilerle ilerleyen bir şehir olmak için çalışmalarımız devam edecek," diye ekledi.

"Veri güvenliği yapay zekâ uygulamalarında esas"

İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kutluhan Erol, yapay zekâ ile şehir planlamacılığı, trafik yönetimi ve toplu taşıma gibi alanlarda büyük ilerlemeler kaydedilebileceğini belirtti. Ancak tüm bu uygulamaların veri güvenliğini ön planda tutması gerektiğini de sözlerine ekledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal yenilikçilik adımlarıyla, şehrin geleceğe emin adımlarla ilerlemesi ve yapay zekâ entegrasyonuyla yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.