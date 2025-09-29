Hem aile bütçesine katkı sağlamayı hem de ihtiyaç sahiplerini desteklemeyi amaçlayan pazarlar Bayraklı ve Konak'tan sonra Buca'da da açıldı. Bir sonraki pazar 5 Ekim'de Karabağlar'da olacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında “İzmir’de Paylaşımın En Güzel Hali” sloganı ile hayata geçirdiği “İkinci El Pazarı” etkinliği memnuniyet yarattı. Dayanışmanın büyütülmesi, aile bütçelerine katkı sağlanması ve israfın önlenmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın Karşıyaka’daki görevi sırasında faaliyete alınmasına öncülük ettiği proje Bayraklı, Konak ve Buca'da başladı. İkinci el pazarlarının diğer ilçelere de yayılması hedefleniyor.



Buca'da Kozağaç Mahallesi’nde düzenlenen ikinci el pazarı da Bayraklı ve Konak’ta olduğu gibi büyük ilgi gördü. Tezgahta ürünlerini sergileyenler aile bütçelerine katkı sağlarken alışverişe gelenler de ihtiyaçlarını bütçelerine uygun bir şekilde alma imkanı yakaladı. İzmir’de dayanışmayı büyütmeyi, aile ekonomilerine katkı sağlamayı ve israfı önlemeyi amaçlayan çalışma yüzleri güldürdü.



Yurttaşlar, kullanılabilir durumdaki eşyaların yeniden değerlendirilmesini teşvik eden uygulama için bizvariz.izmir.bel.tr adresi üzerinden ikamet ettikleri ilçeyi seçerek başvuru yapıyor. İkinci el kullanımının yaygınlaştırılmasını, çevre dostu bir tüketim anlayışının geliştirilmesini ve dayanışma kültürünün güçlendirilmesini hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi aynı yöntemle başvuruları almaya devam edecek. Bir sonraki pazar 5 Ekim 2025 tarihinde Karabağlar’ın Kibar Mahallesi’nde kurulacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli İkinci El Pazar Projesi Koordinatörü Esra Coşkuner de hayata geçirilen çalışmayla ilgili bilgi verdi. Coşkuner, “Bizim amacımız insanlardaki dayanışma ruhunu pekiştirmek. Evde kullanılmayan ikinci el ürünlerin burada satılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak istiyoruz. Bu doğrultuda yola çıktık. Hedefimiz her ilçede bunu gerçekleştirmek. Ücret talep etmeden insanlara stantları veriyoruz. Kalabalık oldukça, insanları gördükçe biz de çok mutlu oluyoruz. Olumlu dönüş ve tepkileri görünce çok memnun oluyoruz. Bu projemiz Cemil Başkan’ımızın isteğiyle başlatıldı. 30 ilçede ikinci el pazarı yapmayı planlıyoruz. Şimdilik sekiz pilot bölgemiz var. bizvarız.com üzerinden başvurular yapılıyor. Ekibimiz değerlendirme yapıyor. Pazarlarda ikram aracımız da yer alıyor” diye konuştu.



Tezgahta ürünlerini sergileyen ve uygulamayı çok beğendiğini aktaran Burcu Kulan, “Sosyal medyada gördüm ve başvurumu yaptım. Benimle hemen iletişime geçtiler. Pazara geldiğimde bütün stantlar hazırdı, bizlere her türlü olanak tanınmıştı. Evde kullanmadığımız ürünleri burada kazanca dönüştürüyoruz. Çok da iyi oldu. Herkese tavsiye ederim. İkinci el pazarları daha fazla yaygınlaşırsa herkese büyük avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Bu imkanı bize tanıyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.



Emekli olduğunu belirten Mehtap Özer ise “Çok güzel bir uygulama. Çünkü en azından elimizdeki eşyalar çöpe atılıp heba olmuyor. durumu iyi olmayanlar da bunlardan faydalanıyor. Bu pazarların daha sık düzenlenmesini istiyoruz. Çok teşekkürler, çok mutlu olduk” ifadelerini kullandı.



Çalışmanın kültürel boyutu olduğunu da belirten Ferruh Yontar, “İkinci el bir kültürdür. Bazı vatandaşlar da ek gelir elde ediyorlar ki buna çok ihtiyacımız var. Kolay dönemlerden geçmiyoruz. İkinci el ürünler hem paraya dönüşmüş oluyor hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlar satın alıyor. Kültürel tarafı da var. Tüm dünyada yaygın olan bitpazarı, ikinci el satışların Türkiye’de de artık yerleşmesi gerekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Devamını kesinlikle istiyoruz” dedi.



Projeden duyduğu mutluluğu paylaşan Gözde Nur da, “Çok yerinde bir karar olmuş. Gayet faydalı bir etkinlik. Başkan’ımız Cemil Tugay Karşıyaka Belediye Başkanlığı yaptığı zaman bu uygulamayı gerçekleştirmişti. Devamını İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde gördüğüm için çok büyük bir mutluluk duydum. Artık İzmir halkı da ikinci el malzemelerini gelip pazarda nakde çevirebiliyor. Takas usulü gibi olmuş oluyor. Biz burada satmış olduğumuz ürünlerden kazandığımız paralarla çevre esnaflardan ihtiyaçlarımızı temin edebiliyoruz. Gayet mutluluk verici. Ekonomiye katkı sağlamış oluyor. Çok düzenli bir ortam. Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. İkram servisleri de var” ifadelerini kullandı.



Pazara çıkarak alışveriş yapan yurttaş Hülya Sezgin ise, “Çok güzel bir proje. İnsanların giymedikleri giysiler değerlendiriliyor. İhtiyacı olanlar daha uygun fiyata alabiliyor. Ekonomi uçtu, ulaşamıyoruz, mağazalar çok pahalı. Burası çok güzel. Evimdeki fazla eşyaları sattım hem de alışveriş yaptım. Başkan’ımız Cemil Tugay'ı seviyoruz. Böyle daha çok pazarlar açılsın” dedi.

