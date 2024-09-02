Gençlerin sanat eğitimine destek amacıyla düzenlenen kurs, öğrencilerin umutlarını yeşertti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Örnekköy’deki Sosyal Projeler Yerleşkesi’nde açtığı ücretsiz kurs, Ege Akyürekli ve Bedirhan Tatar’ın üniversite hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Ege, DEÜ Müzik Teknolojileri Bölümü’nü; Bedirhan ise Müzikoloji Bölümü’nü kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ve Dr. Mustafa Bayık’ın eğitmenliğinde gerçekleştirilen kurs, gençlere kulak ve şan eğitimi vererek özel yetenek sınavlarına hazırlık sağlıyor. Başarıya ulaşan öğrenciler, hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sanat hayatlarına yeni bir başlangıç

17 yaşındaki Ege Akyürekli, ilk senesinde üniversiteyi kazanmanın heyecanını yaşıyor. "Genç İzmir’in sosyal medya hesabından bu kursu gördüm ve hemen başvurdum. Sınavdan sonra kursa kabul edildim. Bu süreç gerçekten çok zorluydu ama kursun desteğiyle başarılı oldum. Kendimi çok şanslı hissediyorum,” diye konuştu.

Bedirhan Tatar ise lise son sınıftayken tanıştığı kurs sayesinde hayalini kurduğu bölüme yerleşti. 19 yaşındaki Tatar, “Müzik öğretmenimin yönlendirmesiyle bu kursa katıldım. Derslerimiz oldukça keyifli geçti ve hocamız Mustafa Bayık sayesinde sınavlara psikolojik olarak da hazırlandık. Bu kurs, başarımda büyük bir rol oynadı,” ifadelerini kullandı.

"Sanat eğitimi çok özel bir alan"

Kursun eğitmeni Dr. Mustafa Bayık, konservatuvar hazırlık kursunun gençler için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. “Sanat eğitimi zorlu ve özveri isteyen bir süreç. Ücretsiz sunduğumuz bu kurs sayesinde gençlerimizin yeteneklerini geliştirmesine olanak tanıyoruz. Kursumuzda şu ana kadar üç öğrencimiz konservatuvara yerleşti. Bu başarıyı görmek beni son derece mutlu ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sanat alanında ilerlemesi için özel bir misyon üstlenmiş durumda ve bu projede yer aldığım için gururluyum,” dedi.