Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın "Yeni Bir Balıkesir Vizyonu" ortaya koymak amacıyla düzenlediği "Balıkesir Dönüşüm Kongresi" sona erdi. 600'ün üzerinde kişinin çalışma gruplarına katıldığı kongreye; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da tecrübe paylaşımlarıyla katkılarını sundu. Başkan Ahmet Akın "Balıkesir, 5 yılın sonunda Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak." dedi.

Kuvayı Milliye’nin ve Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ruhuna uygun “Yeni Bir Balıkesir Vizyonu” ortaya koymak için şehrin bütün bileşenlerinin katılarak katkı sunduğu ‘Balıkesir Dönüşüm Kongresi’nde 2 gün boyunca hem temel kentsel sorunlar birçok ana başlık altında masaya yatırıldı hem de kolektif bir akılla ortak çözümler üretilmesine katkı sağlandı.

Şehrin bütün yerel aktörleriyle ortak bir “kent laboratuvarı” oluşturularak kente yeni bir vizyon ve yönetim perspektifi sunan Dönüşüm Kongresi’nde; katılımcılıktan taviz verilmeden, şehrin kendine özgü koşullarından da yola çıkıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın; aktif katılım, hesap verebilirlik, şeffaflık ve iş birliği ilkelerini öne çıkararak düzenlediği kongreye; meslek odaları, sendikalar, üniversiteler, akademisyenler, STK’lar, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumu temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri gibi birçok aktör, katılım sağladı. Kongrenin son oturumuna konuşmacı olarak katılan; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi şehirlerinde edindikleri bilgi ve tecrübelerini Balıkesirlilerle paylaşarak desteklerini sundu.

BİLİMİN IŞIĞINDAN ÇIKMAYIN

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ı, göreve başlar başlamaz böyle bir kongre düzenlediği için tebrik eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 10 gün boyunca mücadelede ettikleri selden dolayı toplantıya ancak canlı bağlantı yoluyla katılabildiğini söyleyerek devamında şu ifadelere yer verdi:

“Biz burada 10 gündür yağışlarla mücadele ediyoruz. Bu da konumuzla alakalı. Tabii kentler planlanırken iklim değişikliklerine ya da böyle bir yağışa hazır değil. Dünyada son on günde yaşanan iklim değişikliğine bağlı aşırı seller çok sayıda can kaybına neden oldu. Kentler planlanırken 19. yüzyılda nüfusun %2’si şehirde yaşarken şu an bu oran %50’ye yükselmiştir. 200-300 yıl önce kurulmuş kentlerin bugünkü altyapı şartlarını kaldırmış olması mümkün olmuyor. Toprakların asfalta çevrilmesi, apartmanların gökdelene evirilip güneş ışığını kesmesi ne yazık ki iklim değişikliklerine sebep olmuştur. Düzenli bir kentin planlanmamasının sonuçlarını 50-60 yıl sonra ne yazık ki halk çekiyor. Şehrin ortasından geçen çayın atık suları taşıması, diğer çay kollarıyla birleşemeyip tepmesi burada taşmalara şehir sellerine sebep oluyor. Bilimin ışığından da çıkmamak gerekiyor. Bu işi çözen başkentlerin birçoğu bilimle bunu çözüyorlar. Bu nedenle ben şehir planlama ofislerinin kurulması ve burada çeşitli kurumların içinde olduğu yeniden planlanan yerlerin gelecekte başımıza gelecek olaylar dikkate alınarak yeniden planlanması gerektiğini düşünüyorum.”

ÇOK YÖNLÜ DÖNÜŞÜM TALİMATINI MİLLETİMİZ VERDİ

Balıkesir Dönüşüm Kongresi’ne programındaki yoğunluktan dolayı katılamadığını ifade eden ve Başkan Ahmet Akın’a her zaman destek olacaklarını ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, devamında şöyle konuştu:

“Dönüşüm kelimesi çok önemli bir kelime. Aslında milletimiz çok yönlü bir dönüşüm talimatını bize verdi, beklenti çok büyük. Şehirlerimizden kırsala, köylerimizden en farklı noktasına kadar memleketimizin seçmen duygusu ve takdiriyle kararıyla bir dönüşüm talebi var. Bunu görüyoruz ve bunun üzerinde çok çalışıyoruz. Esas olan Balıkesir’de kentlerdeki dönüşüm hikâyesi ve dönüşümle ilgili süreçlerin en nitelikli şekilde yönetilmesi çabası. Dönüşüm denince; yönetimde dönüşüm, sosyal hakların dağıtımında dönüşüm, şehirde sosyal adaleti ve sosyal demokrasiyi en üst seviyede yakalamanın ve uygulamanın yöntemlerinde dönüşüm tabii ki kentsel dönüşüm, depremle özellikle mücadele noktasında, özellikle iklimle ilgili değişikliklerin hayatımıza bir iklim krizi şekliyle yansımaması adına atılacak sürdürülebilirlik adımlarındaki dönüşüm. Bütün bunlar yeni nesil siyasetin ve yeni nesil belediyecilik anlayışının da temel başlıkları. Bu konuda yoğun çalıştığınızı bilmenizi istiyorum. Sadece Balıkesir için de değil bütün ülkemiz için tam da bu noktada çok değerli başlıkların çıkacağını görebiliyorum.

“KENTLERİN YÜZYILINDA YAŞIYORUZ”

Sevgili hemşehrilerim öncelikle şunu ifade edeyim kentlerin yüzyılında yaşıyoruz. Her yönlü değişimin ve dönüşümün başarıya ulaşması gereken yerler kentlerimiz. Görüyorum ki şehirlerimizin çoğu planlama ajansı kurarak kentlerimizi kısa vadede değil yarınlara, daha orta ve uzun vadede çok daha uzun zamanları düşünerek adımlarını atma gayreti içeresinde. Bu yönüyle de geçmişteki Devlet Planlama Teşkilatıyla da birbirlerine çok benzer. Birbirlerine çok benzer şehirleriz. Marmara’ya beraber bakma gayretimiz çok yüksek. Özellikle Marmara bölgesinin nüfusu fazla yüz ölçümü küçük. Dolayısıyla yükü çok. Birlik içerisinde tehditleri ortadan kaldırarak elbirliğiyle dönüşümü gerçekleştireceğiz.”

“YENİ BİR KALKINMA VE GELİŞME MODELİNE İHTİYACIMIZ VAR”

“Benim de söyleyecek bir sözüm var” diyerek güzel Balıkesir’in geleceğine ışık olan tüm katılımcılara teşekkür eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Türkiye’nin ikinci yüzyılında Kuvayı Milliye’nin ruhuna yakışan bir anlayışla Balıkesir’i kalkındırmaya kararlı olduklarını vurgulayarak kapanış ve sonuç bildirgesinde şöyle konuştu:

“Planlama olmayan hiçbir işin sonunda başarı olmaz. Balıkesir, 5 yılın sonunda Türkiye’nin parlayan yıldızı olacak. Biz, tüm çalışmalarımızı; akla, bilime, mantığa ve teminatını aldığımız, ilkelerini benimsediğimiz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında Kuvayı Milliye ruhuyla aynı inanç ve kararlılıkla gerçekleştiriyoruz. Burada kesinlikle bir siyasi olarak değil, bir Balıkesirli olarak konuşuyorum ve hep böyle oldum. Aslında siyasetimi de öyle yaptım. Balıkesir bugünkü ekonomik ve sosyal durumunu hak etmiyor. Son derece zengin kaynaklarımız var. Müthiş bir konumumuz var. Yeni bir kalkınma ve gelişme modeline ihtiyacımız var. Balıkesir, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında da Türkiye’nin kalkınma ve çağdaşlaşma yolundaki yürüyüşüne önderlik edecek ruha da vizyona da ve kudrete de enerjiye de sahiptir.

ÇALIŞMA GRUPLARINA 600’ÜN ÜZERİNDE KATILIM SAĞLANDI

Balıkesir’e dair ne yapacaksak siz kıymetli aileme soracağım, danışacağım, sizleri yönetim süreçlerine dahil edeceğiz. Balıkesir Dönüşüm Kongresi’ni de işte tam da bu nedenle düzenledik. Biricik kentimizin geleceğini şekillendirmek için düşünceleriniz nedir? Kentimize ve bölgemize dair sorunlarınız nedir? Kentimize ve bölgemize dair ihtiyaçlarınız nedir? Kentimize ve bölgemize dair beklentileriniz nedir? Balıkesir Dönüşüm Kongresi’ne karşı gösterdiğiniz yoğun ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çalışma gruplarımıza; sivil toplum örgütlerinden, kamu kurumlarından, üniversitelerimizden, muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımız arasından 600’ün üzerinde Balıkesir gönüllümüz katılım sağlayarak fikirlerini beyan ettiler.

BALIKESİR PLANLAMA AJANSI KURULACAK

Balıkesir Planlama Ajansımız, Balıkesir’imize hayırlı olsun. Bugünden itibaren ne yapacağını bilen, nereye gideceğini bilen bir Balıkesir ile karşı karşıya olacaksınız. Bu 10 başlıkta topladığımız çalışmaları sizlere özetleyeceğim.

“KENTSEL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM”

Deprem riskini azaltmak için olası tüm senaryoları önceden çalışacağız, yapı stoğunu, eski yapılardan yeni yapılara doğru sıralayarak detaylı inceleyeceğiz ve özellikle 1999 öncesi yapılar için risk analizlerimiz devam edecek. İmar planlarında, zemin etütlerini ve geçmişte yaşanan afet verilerini dikkate alarak güvenli ve sürdürülebilir bir Balıkesir’i inşa edeceğiz.

“AFET RİSKİNİN AZALTILMASI VE AFET YÖNETİMİ”

Afet master planını kapsamlı çalışmalar sonrasında tamamlayacağız. İklim değişikliği tahmin modelleri yaparak, su kaynaklarını ve su havzalarını koruyacağız. Afet ve acil durum toplanma alanlarını koruyacak, geliştirecek ve belirlenen alanlar hakkında toplumun tüm kesimlerini bilgilendireceğiz.

“ADALET EŞİTLİK VE SOSYAL KALKINMA”

Sosyal destekleri yönetmek adına güncel bir veri tabanı oluşturacağız. Engelli hemşerilerimizi; gündelik yaşama entegre etmek adına ihtiyaç duyulan uygulamaları hayata geçirecek, sosyal faaliyetleri desteklemek adına Engelli Yaşam Merkezleri tasarlayacağız. Ev hanımlarının kadın girişimciliğini, sosyal hayata katılımını destekleyecek uygulamaları hayata geçireceğiz. Yaş almış vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak destekleri 10 Numara Kart projemizle hayata geçireceğiz.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM VE BALIKESİR”

Balıkesir'de ulaşımı iyileştirmek için akıllı panolar, mobil uygulamalar ve akıllı sinyalizasyon sistemlerini geliştirmeye yönelik çalışmalara hız vereceğiz. Havalimanının en kısa sürede kullanıma açılması için gerekli girişimlerde bulunacağız. Raylı sistemlerle ilgili olarak fizibilite çalışmalarımızı bitirmek üzereyiz.

“EĞİTİM, İSTİHDAM VE KARİYER PLANLAMA”

Balıkesir’de erken yaşta eğitim, erişim ve katılım, eşit imkânlar, nitelikli öğretmenler, öğrenci ihtiyaçlarına yönelik destekler, teknolojik imkânlar, ayrımcılığı önleme, finansal destekler, bölgesel eşitlik, aile katılımı gibi konularda eğitimde fırsat eşitliğini zedeleyen sorunların çözümüne katkı sağlayacağız. İnsan kaynağı arayan işletmeler ile iş arayan kişiler arasında köprü görevi görecek dijital temelli yetkinliklere dayalı bir istihdam ofisini yeniden yapılandıracağız.

“KÜLTÜREL VE SOSYAL ÇALIŞMALAR”

Kent aidiyeti, eski ve yeni Balıkesirlilik, kentin değişen çehresi, kimliği ve göçün kent kültürüne getirdiği katkıları ve sorunları kapsamlı bir şekilde ele alarak kentin kültürel ve sosyal yaşamını zenginleştireceğiz.

“KÜLTÜREL MİRAS VE BALIKESİR”

Balıkesir’de tarihi, kültürel, doğal ve endüstriyel mirasının korunması ve geliştirilmesi için gereken adımları atacağız. 21. Yüzyılda Balıkesir’i kültür ve sanat alanında son derece canlı bir kent görünümüne kavuşturacağız.

“TURİZM VE BALIKESİR”

Turizm Master Planı’nı ve markalaşma çalışmalarının konu uzmanlarıyla birlikte kurgulayacağız. Turizmin çeşitlendirilmesi ve tüm yıla yayılmasına dönük stratejileri geliştireceğiz.

“TARIM, HAYVANCILIK VE KIRSAL KALKINMA”

Balıkesir’in yüksek tarım potansiyelini kullanarak Türkiye’de ve Dünya’da yüksek katma değerli tarımsal üretim stratejilerini hayata geçireceğiz ve tarımda kooperatifleşme yoluyla üreticilerimizin olumsuz rekabet koşullarından etkilenmemesini sağlayarak üreticilerimizin gelir ve refah artışını sağlayacağız.

“ENERJİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ”

Balıkesir’de; güneş, rüzgâr, biyokütle, jeotermal ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttıracak projeleri hayata geçireceğiz. Balıkesir’i, iklim değişikliğine dirençli bir kent haline getireceğiz. Bunun için iklim değişikliği eylem planını hazırlayarak karbon nötr bir kent yaratacağız.

5 YILIN SONUNDA BALIKESİR ÖNCÜ BİR KENT OLACAK

Bütün bu çok farklı çalışma gruplarımızın değerli fikirlerinin harmanlanması sonucunda ortaya çıkan Balıkesir vizyonumuzu şöyle özetleyebilirim. Önümüzdeki 5 yılın sonunda Balıkesir’imizi; demokratik, katılımcı ve şeffaf bir şekilde yönetilen, yüksek yaşam kalitesine sahip, dünya ile rekabet eden, ihracat odaklı, yüksek teknolojili ve marka değeri yüksek ürünlere yoğunlaşan, iklim değişikliğine ve afetlere karşı dirençli, yenilikçi, tarımda, turizmde, kültürde, teknolojide öncü bir kent haline getirmenin sözünü siz Balıkesir Aileme huzurlarınızda tekrar sözünü veriyorum. Şunu unutmamanızı istiyorum; Ahmet Akın, size en yakın.”

BALIKESİR DÖNÜŞÜM KONGRESİ KONUŞMACILARI Ahmet Akın (Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı), Ahmet Atalık (İBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı), Prof. Dr. Arın Yılmaz, Prof. Dr. Arman Zafer Yalçın, Prof. Dr. Ayhan Gökdeniz, Doç. Dr. Burcu Güngör Cabbar, Prof. Dr. Bülent Gülçubuk (Türk Devletleri Tarım Birliği Genel Sekreteri), Ceyhun Ercan (TOBB Balıkesir İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı), Ekrem İmamoğlu (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı), Prof. Dr. Ergün Demir, Dr. Erkan Töre, Fehmi Erdem (Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı), Gökan Zeybek (CHP Genel Başkan Yardımcısı), Hasan Çetin (Balıkesir Damızlık Birliği Başkanı), Hüseyin Baraner (Dünya Kardeş Kentler Turizm Birliği Genel Sekreteri), İsmail Ustaoğlu (Balıkesir Valisi), Mahir Polat (İBB Genel Sekreter Yardımcısı), Mansur Yavaş (Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı), Mehmet Çetin (Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı), Nazmi Yarış (Balıkesir Sanayi Odası Başkanı), Orhan Turan (TÜSİAD Başkanı), Prof. Dr. Oya İnci Bolat, Prof. Dr. Oya Seymen, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Prof. Dr. Özcan Karahan, Rahmi Demirbay (Balıkesir Ziraat Odası Başkanı), Rahmi Kula (Balıkesir Ticaret Odası Başkanı), Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Sabriye Çelik Uğuz, Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Selçuk Savaş (Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı), Prof. Dr. Suat Kara, Prof. Dr. Şener Ceryan, Doç. Dr. Şerif Öner, Prof. Dr. Tamer Bolat, Prof. Dr. Tarık Şengül, Prof. Dr. Yücel Oğurlu (Balıkesir Üniversitesi Rektörü), Prof. Dr. Zerrin Toprak.