Bu yıl da Kurban Bayramı tatili için milyonlarca vatandaş, büyükşehirlerden ayrılarak memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmeye hazırlanıyor.

Büyükşehirlerde hazırlıklar tamamlanıyor

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar, bayram tatili için son hazırlıklarını tamamlıyor. Özellikle büyükşehirlerde bayram tatili öncesi alışveriş merkezleri, marketler ve çarşı-pazarlarda yoğunluk yaşandı. En yoğun günün ise 15 Haziran Cumartesi Arife günü olacağı düşünülüyor. Şehirden ayrılacak olanlar ise, ihtiyaçlarını giderip yola çıkmaya hazır hale geldi. Bayram tatilini sevdikleriyle memleketlerinde geçirmeyi planlayanlar ya da tatil bölgelerine gidecekler gün içinde öğleden sonra veya akşam yola çıkmak için son hazırlıklarını tamamlıyor.

Tatil bölgelerinde yoğunluk bekleniyor

Bayram tatilinin 9 güne uzamasıyla birlikte tatilciler bu fırsatı değerlendirmek isteyerek, otel rezervasyonlarını erkenden yaptırdılar. Tatil bölgelerinde konaklamalarda doluluk oranları artarak, yer bulunamaz hale geldi. Ege ve Akdeniz kıyılarındaki tatil beldeleri, bayram tatili süresince yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayacak. Bodrum, Çeşme, Antalya gibi popüler destinasyonlarda otel ve pansiyonlar şimdiden dolmuş durumda. Turizmciler, bayram tatilinin turizm sektörü için büyük bir hareketlilik getireceğini belirtiyor.

Trafikte yoğunluk artıyor

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte şehirlerarası yollarda yoğunluk bekleniyor. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü, tatilcilerin güvenli bir yolculuk yapabilmesi için çeşitli uyarılarda bulunuyor. Özellikle İstanbul-Ankara, İstanbul-İzmir ve İzmir-Antalya gibi güzergahlarda trafik yoğunluğu artacak. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor ve trafik kurallarına uymalarının önemini vurguluyor.

Otogar ve Havalimanlarında Hareketlilik

Otobüs ve uçak biletlerinin günler öncesinden tükenmesi, tatilcilerin bayram hazırlıklarına erken başladığını gösteriyor. Otogarlarda ve havalimanlarında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Bayram tatili süresince ek seferler düzenlenerek bu yoğunluk azaltılmaya çalışılacak. En yoğun ulaşım günlerinin 14 Haziran Cuma’yı, 15 Haziran Cumartesi’ye bağlayan gece olması bekleniyor. Bayramın ilk gününü evinde ve ailesiyle geçirecek birçok ailenin ise, bayramın ikinci günü yola çıkması bekleniyor. Bu şekilde yoğunluğun azalabileceği tahmin ediliyor.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım da Kurban Bayramı için tatili dolayısıyla 12 bin ek biletin daha satışa sunulduğunu açıkladı. Yıldırım, "Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması dolayısıyla 12-25 Haziran dönemi de dahil otobüslerle 8,5 milyon yolcu taşınmasını öngörüyoruz." dedi.

Uzmanlardan uyarılar

Uzmanlar, bayram tatili süresince yola çıkacak olanların dikkatli olmalarını, yolculuk esnasında trafik kurallarına uymalarını ve mola vermeyi ihmal etmemelerini öneriyor. Ayrıca, tatilcilerin gittikleri yerlerde hijyen kurallarına dikkat etmeleri ve sağlık önlemlerini almaları da önemle tavsiye ediliyor. Sıcak havalara dikkat çeken uzmanlar ise, trafikte sık sık mola verilmesinin önemini vurguluyor. Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte büyükşehirlerin boşalması ve tatil bölgelerinde yoğunluk yaşanması bekleniyor. Bayram tatilini büyükşehirlerde geçirecek olanlar için de çeşitli etkinlikler ve organizasyonlar planlandı. Belediyeler, park ve bahçelerde bayram şenlikleri düzenlerken, müzeler ve kültür merkezleri de ziyaretçilere açık olacak. Şehirde kalan vatandaşlar, aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri alternatiflere sahip olacak.