Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli İstikrar Programı (OVP)’nı kamuoyuna açıkladı. Programda 2028 yılı için 300 milyar dolar mal ihracatı ve 150 milyar dolar hizmet ihracatı hedeflenirken, ihracatçılar bu rakamların ekonomik büyümeye katkı sağlamak için yeterli olmadığını belirtti.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, OVP’deki büyüme ve ihracat hedefleri arasındaki dengesizliğe dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

“İhracat büyümeyi desteklemiyor”

Son iki çeyrekte ihracatın büyümeye katkı sunmadığını vurgulayan Eskinazi, mevcut tabloyu şöyle değerlendirdi:

“İhracat rakamları büyümeye pozitif katkı vermedi, hatta eksiye geçti. Önümüzdeki dönemde bu trendin devam etme ihtimali var. Büyümeye ciddi katkı sağlamak için ihracatta çift haneli artışlar yakalamamız şart. Bunun için ihracatçılarımızın, küresel rakipleriyle eşit koşullarda desteklenmesi gerekiyor.”

Eskinazi, OVP’de yer alan ürün ve pazar çeşitliliği, yüksek katma değerli üretim, ticaret diplomasisi ve lojistik altyapı geliştirme gibi stratejik hedefleri ise olumlu bulduklarını ifade etti.

Programda Afrika ülkelerine yönelik ihracat artışına vurgu yapılmasını değerlendiren Eskinazi, Türkiye’nin Afrika pazarındaki güçlü yükselişine dikkat çekti.

“2025’in ilk 8 ayında Afrika’ya ihracatımız yüzde 25 artarak 954 milyon dolardan 1 milyar 196 milyon dolara çıktı. Böylece Afrika, Avrupa Birliği’nden sonra en çok ihracat yaptığımız ikinci pazar konumuna yükseldi.”

Eskinazi, özellikle yeşil dönüşüm, dijitalleşme, Ar-Ge yatırımları ve lojistik projelerine verilen teşviklerin ihracatın niteliğini artırarak Türkiye’nin küresel rekabet gücünü yükselteceğini belirtti.

OVP’de, Türkiye’nin 2025 sonunda 1,5 trilyon doları aşan milli gelirle dünyanın 16’ncı, Avrupa’nın ise 6’ncı büyük ekonomisi olacağı, kişi başı milli gelirin 17 bin doları geçeceği öngörülüyor. Ancak Eskinazi, bu büyümenin toplumsal refaha eşit şekilde yansımadığına dikkat çekti:

“Bu başarı, yıllardır baskılanan döviz kurlarıyla elde edildi. Kişi başı milli gelir 17 bin dolara çıksa da toplumun çok küçük bir bölümü bu refahı hissediyor. Sosyal barışın korunması için milli gelir artışından Türkiye’de yaşayan 85 milyon insanın adil bir pay alması gerekiyor.”

Eskinazi’nin açıklamaları, OVP’nin ihracat ve büyüme hedeflerine yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşırken, ihracatçıların beklentilerinin de altını çizmiş oldu.