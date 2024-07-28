Çinli otomotiv devi BYD, yeni bir suda giden araç patenti alarak otomotiv dünyasında büyük bir yeniliğe imza attı. Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi'nin 26 Temmuz’da yayımladığı listede, BYD’nin “Su ve Kara Araçları ve Kontrol Yöntemi” adlı buluş patenti yer aldı. Bu hamle, BYD’nin piyasadaki önemli bir boşluğu doldurmayı hedeflediğini gösteriyor.

Suda ve karada hareket kabiliyeti

BYD’nin yeni aracı, suda giden bir tür kara aracı olarak tasarlandı. Hem karada hem de suda hareket edebilme yeteneğine sahip olan bu araç, özel olarak palet şeklinde tasarlanmış tekerleklerle donatılmış. Tekerleklerin dönüş açısı ayarlanabilir olup, dikey eksene paralel bir dönüş ekseni etrafında dönebiliyor. Bu özellik, aracın suda hareket ederken gövdesine itici bir kuvvet sağlamasına ve su içinde rahatça hareket edebilmesine olanak tanıyor.

Yenilikçi ve ekonomik tasarım

Klasik araç ve tekne kombinasyonlarından farklı olarak, BYD’nin bu yeni aracı ek bir pervane veya güç mekanizması gerektirmiyor. Sadece özel paletli tekerleklerle hem karada hem de suda ilerleyebiliyor. Bu, maliyetleri ciddi anlamda düşürerek kullanıcılar için daha uygun bir çözüm sunuyor. Hem işlevsel hem de ekonomik bir tasarıma sahip olan bu araç, kara ve su yollarında rahatça kullanılabilir.

Teknik detaylar ve özellikler

BYD’nin başvurusuna göre, suda giden araç patenti, esas olarak araç gövdesi ve paletli tekerleklerden oluşuyor. Paletli tekerlekler, ayarlanabilir dönüş açısına sahip olup, dikey eksene paralel bir dönüş ekseni etrafında dönebiliyor. Bu tekerlekler su içinde döndüğünde, araç gövdesine itici bir kuvvet sağlanıyor ve araç, farklı akış yönlerinde ve hızlarında bile sabit ve güvenli bir şekilde hareket edebiliyor.

Piyasadaki boşluğu doldurma hedefi

BYD, suda giden araç patenti ile birlikte kara araçları alanında da yenilikçi bir çözüm sunarak piyasadaki önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyor. Bu araç, özellikle arazi ve su geçişlerinin bir arada bulunduğu bölgelerde büyük bir kolaylık sağlayabilir.